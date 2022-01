El claustre gòtic del Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) torna a esdevindre una gran habitació aquest cap de setmana. Cabiria, Marcelo Criminal i Perdón posaran el floró final a la tercera edició de «Concerts des del llit», una iniciativa amb la qual el CCCC ha acostat al públic alguns dels millors grups i artistes del «bedroom’ pop de l’Estat espanyol. Es tracta d’un projecte impulsat pel Centre del Carme, a través del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV), i @cero.en.conducta, que ha promocionat el «bedroom pop» des de l’inici.

«El 29 de gener acomiadem la tercera temporada amb un concert de tres referents d’aquest moviment dirigit especialment al públic jove. Un públic que, a través de la nostra programació, accedeix de manera gratuïta i en directe a les últimes tendències en la música i la performance», assenyala José Luis Pérez Pont, director del Consorci de Museus i del Centre del Carme.

El claustre gòtic esdevé, en cada una d’aquestes cites, un altaveu de la música independent i, més concretament, de joves músics que impulsen noves tendències. El cicle fusiona l’actuació musical, la performance i el teatre inclusiu a través d’una escenografia cuidada que simula l’habitació en la qual aquests artistes han començat a compondre o cantar. Un espai íntim que han fet seu BABii, Rebe, Sofía Campos, Carlota, caro Cabiria va debutar fa quatre anys amb «C’est Lindy On». Va ser un xicotet terratrémol en el pop espanyol més ‘underground’, un desplegament de talent melòdic soterrat sota un so somiejador i una tendència per l’humor que l’allunyaven de l’habitual solemnitat del «dream pop». ‘Ciudad de las dos lunas’ (2021, El Volcán Música) és un viatge personal per quatre anys de canvis. On abans hi havia timidesa i sornegueria, ara hi ha cançons redones i brillants; on abans hi havia murmuris i ambients vaporosos, ara hi ha una veu rotunda que ens guia per un univers pop tan variat en les seues referències com redó en la seua factura.

Per la seua banda, Marcelo Criminal és un jove murcià que porta des de 2016 pujant les seues cançons a Internet. Amb ell podem trobar un so ‘lo-fi’ de cançons que ens parlen del que és quotidià, sense més pretensions ni poses de manual. Per a Marcelo, un passeig per Mercadona pot ser preciós, així que no hi ha cap problema a plasmar-lo en la seua música si, d’aquesta manera, assoleix l’objectiu de transmetre el missatge d’algú que està sol, trist i decebut. Els seus referents musicals són tan diversos que podem parlar amb ell de Lole y Manuel, Florist o Damed Squad.

Perdón comença a agafar forma durant l’estiu de 2019 després de mesos treballant junts com a companys d’escenari al Teatre Universitari de Múrcia. Arturo, Irene i Leyre van traure d’un viatge llarg el seu primer tema, «Lo siento», i des de llavors van començar a gravar i a desenvolupar les seues idees dins de la seua pròpia performance. Tenen les idees clares i saben quina classe de música ofereixen: «música melancòlica amb ritmes ‘chachis’ per a quan estàs un poc trist». El gener de 2020 van publicar el seu segon tema, «Otra vez», i a l’abril va eixir la seua última cançó, «12 de abril (ya es de día)», que van gravar durant la quarantena.