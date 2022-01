L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) amplia l’exposició ‘Assajos sobre ‘lo cutre’. Lectures de l’Arxiu Miguel Benlloch’ amb una selecció de textos, accions i documents d’aquest creador granadí, poeta i ‘performancer’.

La documentació que s’exhibeix a la sala de la biblioteca del museu procedeix d’’archivomiguelbenlloch.net’ i recull el llegat d’aquest artista. D’aquesta manera, el visitant pot conéixer la trajectòria d’un activista contracultural que va desenvolupar al llarg de 40 anys un pensament reivindicatiu de la diferenciació ‘queer’, el feminisme, el cos divers, l’impropi i la voluntat de reflexió des del ‘des-identificat’.

Entre les obres seleccionades d’’archivomiguelbenlloch.net’ destaca ‘Epigramas’, una sèrie de poemes relacionats amb la seua militància pacifista en els moviments anti OTAN en què transgredeix la narrativa clàssica. La selecció també inclou el vídeo ‘Tengo tiempo’, una acció sobre el cos com a objecte cultural en què Miguel Benlloch utilitza la roba com a ritu per a mostrar la permeabilitat del pensament a l’exterior.

‘Assajos sobre ‘lo cutre’. Lectures de l’Arxiu Miguel Benlloch’ és una exposició a la galeria 3 que busseja en l’arxiu artístic i personal de Miguel Benlloch (Loja, 1954 - Sevilla, 2018) per a presentar la militància i l’art d’un creador que es va oposar a tot el que fora normatiu. El títol de la mostra, comissariada per Alejandro Simón, Joaquín Vázquez i Mar Villaespesa, al·ludeix a la paradoxa entre el que significa un assaig, associat a un art elevat, i ‘lo cutre’, que és sinònim del popular i el festiu, una ambigüitat clau en el treball de Benlloch.

El projecte de l’exposició també preveu una sèrie d’activitats, com una ruta ‘transmaricabibollo’ pel Cementeri General de València per a visitar les tombes de persones dissidents sexuals i de gènere, un taller-perfomance de l’artista Diego del Pozo Barriuso i un concert d’Álvaro Romero l’11 de febrer a les 20.00 hores, en col·laboració amb Teatre El Musical (TEM).

En aquest concert, el ‘cantaor’ flamenc presenta un dispositiu artístic que, des del flamenc, la investigació, l’electrònica i l’agitació crítica, proposa unes altres visions del món no sancionades per la ideologia dominant.