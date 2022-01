En els últims dies, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) ha anunciat les figures que estaran al capdavant de dos de les seues Unitats Artístiques, la Jove Banda Simfònica i la Banda Simfònica de Dones. Elles seran, respectivament, Lidón Valer Cabaleiro i Norma Comes Vidal, dos de les joves directores amb major projecció de la Comunitat Valenciana.

Pel que fa a la Jove Banda Simfònica, Lidón Valer ha recollit la batuta de les mans de Rafa García Vidal, director de la formació en 2020 i 2021. Amb això, aquesta serà la primera vegada que una dona se situe al capdavant d’aquest projecte, una formació d’alt rendiment que reuneix excel·lents joves músics procedents de tota la Comunitat Valenciana, amb un pla de treball articulat en trobades formatives i concerts al llarg de la temporada.

Aquesta formació s’ha convertit, per mèrits propis, en un referent del moviment de bandes de la Comunitat Valenciana des dels seus inicis l’any 2001. Està composta per més de 110 músics de 18 i 28 anys, amb nivells acreditats en els conservatoris de grau mitjà i superior, procedents de les societats musicals de la Comunitat Valenciana. A més, els músics pertanyen a totes les comarques de la Comunitat Valenciana, com a mostra també de la vertebració territorial que es materialitza a través de les societats musicals i de la seua Federació.

No és la primera vegada que els camins professionals d’aquesta directora i la Federació es creuen, ja que Lidón Valer va ser directora de la Banda Simfònica de Dones de la FSMCV en la temporada 2017, realitzant diversos concerts com els celebrats a l’Auditori de Castelló, el Palau de les Arts, o la participació en els Premis Max de les Arts Escèniques i els Premis Bankia al talent musical en la Comunitat Valenciana.

Precisament, la Banda Simfònica de Dones de la Federació també compte, des de fa uns dies, amb nova directora per a la temporada 2022: la natural de Borriana, Norma Comes.

La nova directora substitueix en el càrrec a Inma Mateu, qui ha dirigit la Banda Simfònica de Dons en les temporades 2021 i 2020. Amb això, Norma Comes Vidal serà l’encarregada de liderar sobre l’escenari a una nova plantilla de músiques, després que la convocatòria per a la selecció d’aquestes noves intèrprets tancara el passat 28 de desembre. En les pròximes setmanes, la Federació donarà a conéixer la programació per a la tornada als escenaris d’aquesta unitat artística.

La Banda Simfònica de Dones és una iniciativa de la FSMCV posada en marxa en 2015 amb l’objectiu de donar veu a les dones en l’àmbit musical, silenciades durant segles, mitjançant el reconeixement del seu treball des de la interpretació, la direcció, la composició o la gestió cultural. Aquest projecte musical, íntegrament en clau femenina, forma part d’un dels eixos estratègics de la FSMCV que és visibilitzar el talent musical femení que hi ha en la nostra terra i lluitar pel foment de la igualtat entre homes i dones en el desenvolupament d’activitats artístiques, un objectiu que en 2022 es veurà reforçat a través de les figures de Lidón Valer i Norma Comes.

En paraules de la presidenta de la FSMCV, Daniela González, «el foment de les unitats artístiques són una de les línies estratègiques de la FSMCV. Juntament amb la Jove Orquestra Simfònica, dirigida amb gran encert des de la seua creació pel mestre Cristóbal Soler, la Jove Banda Simfònica i la Banda Simfònica de Dones són projectes estructurals per a nosaltres, on fusionem els criteris artístics amb els pedagògics. Amb aquesta finalitat, la direcció d’estes dos formacions es renoven anualment, i enguany, comptar amb dos dones al capdavant d’aquestes formacions ens permet mostrar el gran talent que a l’àmbit de la direcció tenim a la Comunitat Valenciana, sense distinció de gènere».