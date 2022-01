La setmana passada parlàvem en esta secció de la paraula «molla» i de les seues accepcions i també d’unes molles un poc (o un molt) pronunciades com són els mitxelins, registrats en el Diccionari normatiu valencià (DNV), com la resta de molles. Déiem que estes poden ser ‘part interior blana del pa, d’algunes fruites i altres coses que tenen crosta o clafoll’, ‘tros molt menut de pa que es desprén al partir-lo’, ‘miquetes o partícules soltes de qualsevol producte mengívol, especialment fet de farina i altres ingredients (tortada, pastís, coca, mona)’. La ‘porció més blaneta de la carn de les persones o dels animals’ és també «molla». I l’acumulació de greix en alguna part del cos’ és «molla», també, col·loquialment, els mencionats «mitxelins».

En estos significats la paraula «molla», independentment de la seua etimologia, és un substantiu, però també pot ser un adjectiu, el femení de «moll», quan esta paraula té el sentit de «blanet». «El coixí no és prou moll», «Vaig regar fa dos dies el bancal de dalt i encara està moll», però també, «La setmana passada va ploure molt i la terra encara s’estaca, està molla», «La coca està ben molleta», «La pasta s’ha fet massa dura, tira-li una xorrada d’aigua i fes-la ben molla».

Un dels sentits de «moll»/»molla» és el figurat, ‘blanet de caràcter, dèbil, sense vigor’, «Mon pare és massa moll de caràcter, massa bo», «No sigues molla i dis-li les veritats», «Mai protesta de res, és ben moll». A eixa manera de ser es degué referir el comte-duc d’Olivares, el privat de Felip IV, quan a primeries del segle XVII digué allò de «Tenemos a los valencianos por más muelles», a propòsit del caràcter fluix i conformista, que ens atribuïa als valencians, en comparació amb altres hispans. En castellà també està l’adjectiu «muelle», registrat en el Diccionario de la lengua de la RAE, ‘delicat, suau, blanet’, equivalent al nostre «moll», ‘blanet’. La diferència és que en castellà eixe «muelle» és invariable, val per a masculí i per a femení. En valencià, fem la distinció dels dos gèneres, «moll» i «molla», com en els exemples indicats.

«Moll» i «molla» també signifiquen ‘ressort: peça metàl·lica elàstica, acaragolada’, «El moll del pany», «Matalap de molls»; ‘part íntima i substanciosa d’una cosa’, «El moll de l’os», «medul·la òssia». També és el nom d’uns peixos i d’unes ferramentes en forma de tisores per a diferents usos.

I arribem al «moll», ‘plataforma d’obra a la vora de mars o rius a on atraquen i des d’a on salpen els barcos i tota classe d’embarcacions’, ‘plataforma elevada situada a l’altura del sòl dels camions o dels trens que, en els magatzems, en les indústries i en les estacions de ferrocarrils facilita la càrrega i descàrrega de mercaderies’, «Moll de càrrega».

També és un «moll» l’‘andana d’una estació de ferrocarril’. Per cert, que la paraula castellana «muelle», referida als llocs mencionats, per a ‘embarcar i desembarcar’ o ‘de càrrega i descàrrega’ és presa del valencià-català, i aixina ho indica el Diccionario de la lengua de la Real Academia Española.