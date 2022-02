L’Orquestra de València (OV) estrena demà a Espanya, junt amb el trompeta Pacho Flores, el ‘Concert veneçolà per a trompeta i orquestra’ de Paquito D’Rivera, una obra escrita a petició del mateix Flores, que desenvolupa ritmes de merengue i danzón propis de la música clàssica hispanoamericana. El concert se celebra en el Teatre Principal, a partir de les 19.30 hores, dirigit pel mestre Manuel Hernández-Silva, que debuta al capdavant de la formació simfònica valenciana i en la programació del Palau de la Música.

L’estrena d’esta composició de Paquito D’Rivera es realitza tant per a Espanya com per a la resta d’Europa. Es tracta d’un encàrrec realitzat per l’Orquestra de València juntament amb altres formacions com l’Orquestra de Mineria a Mèxic, la Royal Liverpool Philharmonic i la Sant Diego Symphony, que suposa, tal com ha subratllat la presidenta del Palau, Gloria Tello, «una col·laboració entre orquestres de diversos països, que constitueix una fórmula que no sols ens permet l’estrena d’obres d’indubtable interés per a les nostres abonades i abonats, sinó que també que ens ajuda a estrényer vincles i poder establir accions conjuntes de cara al futur».