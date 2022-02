La banda gallega Tanxugueiras, una de les favorites per a representar a Espanya en Eurovisió i la formació que més vot popular va obtindre al Benidorm Fest, celebrat el passat cap de setmana, seran les cap de cartell del Festival Feslloc, que tindrà lloc en la localitat castellonenca de Benlloc del 7 al 10 de juliol.

A més de Tanxugueiras, el Feslloc ha anunciat també la participació de Xavi Sarrià, la Fúmiga, Smoking Souls, Ginestà i Auxili.

Els abonaments per al festival es posaren a la venda ahir dijous al migdia en la pàgina web de l’esdeveniment, i ja s’han esgotat els que havien eixit per un preu de 30 euros. També els de la segona promoció, per 40 euros.

Tanxugueiras va ser la candidatura més votada pel públic del Benidorm Fest. Així ho va revelar el desglossament de les votacions finals que va oferir el dimecres RTVE durant una roda de premsa urgent després de la polèmica pel triomf de la cantant Chanel, que va guanyar el certamen malgrat que no era la favorita del públic, sinó del jurat.

Segons les dades de RTVE, avalats per un notari, Tanxugueiras van rebre el 70% del vot telemàtic i el 14,5% del vot demoscòpic, les dues categories que depenien directament del públic. Rigoberta Bandini, l’altra favorita del certamen, va rebre un 18% i un 13,52%, respectivament.

El Feslloc va nàixer l’any 2007 a la localitat de Benlloc amb l’objectiu principal de promoure les propostes musicals fetes per solistes i grups que canten en valencià.