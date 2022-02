Què voleu que us digui? Jo era un al·lot normal, de família mallorquina, que vivia la seva vida d’infant normal a Manacor, a la casa dels seus pares, n’Antònia i en Blai, amb la seva germana, na Bel. Ma mare tenia una botiga de menjua de les típiques que hi havia a Mallorca en els anys seixanta i setanta i record que jo li rapinyava pastissets i replegava totes les llepolies que podia. Sospiros, amargos, cocarrois... No era gaire triat, que diguem. Mon pare tenia una fusteria. Era un al·lot feliç, jo, com la majoria d’infants, supòs. Anava a una escola preciosa i plena d’infants feliços i normals.

No sé quan va ser, segurament tenia devers vuit o nou anys, que vaig començar a engreixar com un porc. Menjava sobretot als vespres, n’hi havia que menjava tant que després vomitava. Mon pare, quan veia que jo m’havia acabat el sopar i que ma mare no mirava, em fotia una altra tallada de botifarró dins el plat. No pensava que em podia fer mal, no era com ara. Però va arribar a un punt que varen veure que havien de tallar el fil i per això –i també perquè es veu que tenia molts de problemes per agafar el son– em varen posar a dormir amb na Bel. Així, cada vegada que em despertava i li deia que volia un tassó de llet, ella em deia que «fa cinc minuts que ja te l’has begut», encara que no fos vera. No vaig tenir mai gaire relació amb la meva germana. Heu de pensar que ella tenia vuit anys més que jo. Quan jo en tenia tres ella ja en tenia onze i als catorze ja va començar a fer feina a l’oficina. Les seves inquietuds eren molt diferents de les meves i quasi no ens vèiem.

Jo sempre havia estat fort, sabeu? Corpulent, amb la cara rodoneta, no gaire gras. Però un dia, cag en tot, record que un dia varen venir els tios a visitar-nos. Bé, no eren oncles meus, realment, només eren la quadrilla de mon pare i ma mare, però llavors els consideràvem de la família. El tio Lluís i la tia Bàrbara, el tio Pere i la tia Rosa, i el tio Bartomeu i la tia Praxedis. Amb mon pare i ma mare eren les quatre parelles que sempre anaven juntes; ells venien molt a ca nostra i nosaltres també anàvem molt a ca seva i, en fi, per a mi eren els tios. Solien fer el ponxet a la taula braser i després es podien passar l’horabaixa sencer jugant a cartes. A vegades els homes escoltaven qualque partit de futbol a la ràdio i les dones cotorrejaven.

La qüestió és que un dia un d’aquells, no sé si era el tio Lluís o en Pere o en Bartomeu, quan em va veure entrar per la porta de la sala d’estar, tot d’una em va dir que «ep, Xevi, cagondena, cada dia estàs més fort, eh». Jo quan venien els tios sempre somreia i quan em deien aquestes coses, també. Era simpàtic. Però aquell dia mon pare, en sentir el tio Lluís o en Pere o en Bartomeu, es va posar ben seriós, es va aixecar del sofà, va alçar la botella de cassalla buida com demanant silenci i li va contestar que no, «ara ja no està fort, ara ja està gras». Després va sortir de la sala per anar a arraconar la botella i només record silenci.

Als nins feliços i normals sempre els ha agradat putejar els altres. Putejar el magre, putejar el lleig, el gras, el baix... I sa Sínia, la meva escola, era molt guapa i tot el que vulgueu, però en el fons era la típica escola a la qual no voldríeu dur els vostres fills, plena de gitanos i forasterum. I amb aquesta gent, per molt pocavergonyes que fóssim –que jo ho era molt–, no ens hi ficàvem. Eren ells, els que es ficaven amb nosaltres. Però jo no era com ells, ni de molt.

A ca nostra em varen educar bé. Però clar, després hi havia aquesta gent, que per diferents motius eren al·lots que eren un poc... Bé, m’estim més no parlar-ne perquè diré coses que no s’haurien de dir. Segurament, si no hagués estat per això, a mi m’hauria agradat, anar a escola. Potser fins i tot hauria acabat estudiant una carrera o qualque cosa així, imaginau-vos. Duia molt bones notes, no us cregueu que no. Almenys fins que vaig tenir devers dotze anys.

Una vegada, quan en tenia set o vuit, em varen convocar a un concurs de poesia o de redacció o no sé què putes era. Es feia a la Sala Imperial, que ara ja està tancada. En sortir de l’escola, em vaig quedar a jugar una estona a futbol al solar de davant, com fèiem sempre amb tots els amics. Però quan es va anar acostant l’hora del concurs me’n vaig anar cap a ca nostra perquè encara m’havia de canviar de roba i tot això. Anava amb una camiseta com a beixa o grisa amb una foto dels jugadors del Barça i brut com una xinxa.

Havíem quedat amb ma mare que ella hi seria i que, si no, deixaria la clau posada al pany perquè jo pogués entrar a canviar-me. Sempre ho feia. Sempre ho feia, però és que, a més, aquell dia havíem quedat així. Ella sabia que havia d’anar al concurs. I sabia a quina hora i tot això. Però aquell dia se’n va anar i no va deixar la clau posada. Vaig arribar, vaig picar a la porta i no em va obrir ningú. Vaig mirar si la podia obrir, a veure si era que la clau estava mal posada o jo què sé, però no hi havia manera. I jo anava amb la camiseta del Barça brutíssima i les mans també brutíssimes i suava i ma mare no venia.

Eren les cinc i vint i jo a les cinc i mitja havia de ser a la Sala Imperial, així que vaig haver de partir talment com anava. Vaig pujar allà, a dalt de l’escenari, i estava ple, us ho jur, estava ple de gent i jo vaig haver de llegir la redacció davant dotzenes de persones que em veien amb una camiseta bruta que tenia estampada una foto dels jugadors del Barça i amb les mans negres i amb la cara vermella.

Quan teníem devers onze o dotze anys els amics varen començar a sortir a fer voltes i tot això, sobretot els dissabtes. Solíem anar a jugar al flipper a un saló recreatiu que hi havia. A mesura que va anar passant el temps, les sessions de flipper els varen començar a parèixer avorrides, així que ens dedicàvem a fer putades a tota aquella persona, animal o cosa que es creuava per davant nosaltres. En aquell temps no teníem les teles d’ara, ni mòbils, ni ordinadors, eh. Ens havíem d’entretenir de qualque manera, joder. Jo al principi no volia fer putades. Jo era feliç jugant al flipper, no necessitava gaire cosa més. Però clar, ells començaven amb allò de «Xevi, a que no tens ous de rompre aquell fanal amb una pedra?», «segur que ni l’endevina», «Xevi, et pesa el cul o què?», «prova-ho», i jo em cabrejava molt, ho jur. I ho feia.

Després, les sessions de putades es varen anar transformant en xerrades al parc i, finalment, en reunions per fumar marihuana. Normalment també ens engatàvem a matar. Cag en Déu, bevíem com a cosacos. En Macià i en Salvador eren germans. Com que érem veïnats, ens vàrem fer molt amics. Sobretot amb en Macià, que es va convertir en el millor amic de la meva vida.