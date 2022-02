L’Arxiu Municipal d’Alzira acull la presentació el llibre ‘Obvietats (o quasi). Filosofia necessària’ (PUV) de Tobies Grimaltos, el pròxim 10 de febrer, a les 19.30 hores. A l’acte intervindran a més de l’autor, Diego Gómez, alcalde d’Alzira; Aurelià Lairón, arxiver municipal d’Alzira; i Sergi Pascual, professor de Filosofia.

«Sovint el més difícil de veure i de dir és allò que resulta obvi. L’autor ens exposa una sèrie de vint obvietats que, tot i ser veritats com a punys, no són sempre acceptades a primer colp d’ull, fins i tot poden suscitar discussions i, quan hi pensem, ens poden obrir finestres i il·luminar altres estances de la nostra ment. L’implícit que aquestes obvietats expliciten està freqüentment colgat sota enormes quantitats de prejudicis, malentesos i confusions. Precisar el pensament, acotar i delimitar conceptes ajuda molt a aclarir les idees, i paga la pena dedicar una estona a aquesta tasca», explica l’editorial en un comunicat.