L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) convida les famílies a jugar i intervindre en els seus espais amb cintes adhesives de colors utilitzant el ‘tape art’. El taller, que s’organitza els diumenges, permet crear murals i composicions efímeres amb cintes de colors, en substitució dels clàssics pinzells. Organitzat per Colectivo TAV (Tape Art València), aquest projecte convida a explorar la zona a l’aire lliure del museu i transformar els llocs compartits de manera sostenible i efímera.

La proposta d’activitats familiars també s’amplia amb el taller creatiu ‘Art o garbat?’, del disseny i de l’activació del qual es fa càrrec el cineasta Emilio Martí López. A partir de l’exposició ‘Pinazo en l’espai públic’, els participants aprenen a animar dibuixos mitjançant tècniques com el ‘stop-motion’, utilitzant aplicacions per a dispositius mòbils. D’aquesta manera, els xiquets i xiquetes descobreixen la figura del pintor valencià, activen la seua creativitat i experimenten sensacions tàctils a partir de l’ús de l’arena i el paper.

El programa de l’IVAM dirigit a famílies els caps de setmana es completa amb ‘Famílies en dansa’, dinamitzada per l’artista multidisciplinari Vicent Gisbert Soler. En aquesta activitat, els diferents espais del museu es converteixen en un trencacaps d’escenaris per a la dansa contemporània. L’objectiu és moure i escoltar el cos treballant-lo com un element plàstic, expressiu i comunicatiu, a partir del qual es produeix un retrobament amb la creativitat i amb el gaudi a través de la dansa.