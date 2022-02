La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu custodia les partitures de les bandes sonores de les pel·lícules ‘El verdugo’, ‘Plácido’ i ‘La vaquilla’, de Luis García-Berlanga, ja que pertanyen al fons documental i bibliogràfic del compositor i músic Miguel Asins Arbó.

El pròxim dia 11 de febrer, a les 19 hores, les partitures originals amb les anotacions manuscrites del compositor s’exposaran a l’església del monestir de Sant Miquel dels Reis, on s’oferirà un concert a càrrec del pianista Pablo García-Berlanga, que interpretarà les melodies de les pel·lícules mencionades i d’altres com ‘Esa pareja feliz’, ‘Bienvenido Mr. Marshall’, ‘Calabuch’, ‘Las cuatro verdades’, ‘La boutique’, ‘Blasco Ibáñez’ i ‘París Tombuctú’.

L’exposició i el concert seran gratuïts i oberts al públic fins a completar l’aforament. És una de les activitats que componen el programa d’actes commemoratius de l’Any Berlanga, l’objectiu del qual és reconéixer la contribució del director valencià al cine espanyol.

Pablo García-Berlanga és nebot net del cineasta i, amb el seu concert ‘La música de Berlanga’, vol homenatjar la seua figura amb la música de les seues pel·lícules, que anirà acompanyada de les imatges creades expressament per a aquest projecte pels artistes plàstics valencians Ceballos & Sanabria.

Va realitzar els estudis de piano i acompanyament vocal al Conservatori Superior de Música de València, el Koninklijk Conservatorium Brussel, la Royal Academy of Music de Londres i la Flanders Operastudio. A més, és llicenciat en Història i Ciències de la Música per la Universitat de La Rioja.

La Biblioteca Valenciana va rebre en 2006, mitjançant un contracte de comodat, els fons bibliogràfics i documentals de Miguel Asíns Arbó. El fons conserva bandes sonores de sèries de televisió i de pel·lícules, producte de la col·laboració de Miguel Asins amb els directors Luis García Berlanga, Marco Ferreri, Ramón Torrado, Manuel Torres, Luis María Delgado, Ricardo Palacios, Fernando Huertas, José Antonio Nieves Conde o Ricardo Blasco, entre altres.

Hi destaquen les bandes sonores de les pel·lícules ‘El verdugo’, ‘Plácido’ i ‘La vaquilla’, de Berlanga, o ‘Los chicos’, de Marco Ferreri, i de les sèries ‘Diego de Acevedo’, ‘España en guerra’, ‘La casa de los Martínez’ i ‘Escuela de matrimonios’. En total, la Biblioteca Valenciana disposa de 860 partitures manuscrites.

Falten pocs dies per a la celebració dels Goya a València, l’acte que finalitzarà l’any Berlanga. el dia 11 de febrer es celebrarà un 'Videomapping' (projecció) homenatge a Berlanga i a els Goya en la façana principal de l’Ajuntament que també serà un homenatge per a tots i totes les nominades i per a José Sacristán.

Per als més cinèfils, s’ha organitzat un cicle (d'1 al 10 de febrer) de pel·lícules nominades amb presentació que es durà a terme en la Filmoteca de València. Un altre escenari de pel·lícula serà el centre de Bombas Gens, on des del dia 8 està exposada una mostra anomenada «Berlanguiano» i es faran trobades amb algunes de les persones nominades.