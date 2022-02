A principis del segle XX, el dibuixant de vinyetes nord-americà Rube Goldberg, va començar a desenvolupar una idea que el faria immortal en l'imaginari popular. Els seus dibuixos, difosos per tot el país en els diaris, mostraven uns invents peculiars: màquines extraordinàriament sofisticades que funcionaven amb la reacció en cadena d'una sèrie d'elements, cada pas més inversemblant que l'anterior i que acabaven executant una tasca molt senzilla, per exemple, netejar-te la boca amb una tovallola mentre prens l'esmorzar.

Les seues creacions van travessar fronteres i prompte en cada país van haver-hi publicacions que imitaven estos artefactes. A Espanya, per exemple, es van poder vore ‘Els grans invents de TBO’. Hui, diverses dècades després, és fàcil trobar a YouTube recreacions reals d'estes màquines, les quals mai havien alliberat el seu potencial màgic. Fins ara.

‘La màquina de Rube Goldberg’ és la nova producció de l'Escalante-Centre d’Arts Escèniques, una creació del reconegut mag valencià Nacho Diago que suposa una fita en la història del teatre de la Diputació de València, per ser la primera vegada que s'impulsa un espectacle d'il·lusionisme. «És una mostra de l'esperit de l'Escalante, de la curiositat infinita per explorar noves maneres amb què arribar al públic, i és un privilegi fer-ho de la mà d'un creador tan genuí com Nacho Diago», apunta la diputada de Teatres, Glòria Tello. «És un muntatge sorprenent, que captivarà a tots els públics, pel seu missatge i per l'excel·lència del seu equip artístic», destaca la directora de l'Escalante, Marylène Albentosa, qui també subratlla la vocació del teatre d'integrar «totes les manifestacions escèniques».

A Diago sempre li ha fascinat el funcionament d'estos singulars widgets. Un dia va descobrir que tenien un pare tan famós que havia guanyat un Pulitzer com historietista i va indagar en l'origen. «Rube Goldberg oferia amb les seues màquines una metàfora de la vida, de les coses tan complicades i absurdes que fa per a tirar endavant», raona Diago. Així, els diferents jocs de màgia de l'espectacle reflexionen sobre qüestions com la conseqüència dels nostres actes, el destí, la sort o la capacitat de decisió dels éssers humans. «I alhora, que en este món també estem per a gaudir, per a passar-ho bé», subratlla l'autor de la peça.

Eixes són les claus d'un espectacle per a tots els públics carregat de bon humor i que mescla llenguatges com el teatre d'objectes, la comèdia de situació, la slapstick o la poesia visual. Diago no estarà sol en l'escenari; l’acompanyaran els intèrprets Joan Ballester, Santiago Martínez i Anna Kurikka. I també estarà la màquina –per descomptat– dissenyada per l'escenògrafa Blanca Añón, que ha reinterpretat tota una tradició d'artefactes «rubegoldbergians» que han evolucionat en diferents països. La màquina és també el gran secret del xou. Només qui s'acoste al teatre, vorà com funciona.

‘La màquina de Rube Goldberg’ es podrà vore al Teatre Principal a partir del 5 de febrer, durant tres caps de setmana consecutius, amb funcions dissabtes i diumenges. Entre setmana tindran lloc les representacions per a públic escolar.