La Comunitat Valenciana és la terra amb major concentració de músics per habitants. Un profund entramat cultural, en el centre del qual floreix el moviment de les societats musicals. Un moviment fortament arrelat en el territori i en les seues gents, que durant segles es ve cultivant i que actualment es materialitza en les més de cinc-centes societats musicals existents en la nostra geografia.

Estes societats musicals que componen la FSMCV compten entre elles amb més de 1.100 bandes de música, 200 orquestres, més de 600 centres educatius, més de 40.000 músics, 60.000 alumnes i 200.000 socis, a més de que són Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial a Espanya. Un moviment que suposa un entramat social, cultural i educatiu únic en el món i representa un patrimoni que durant anys hem exportat a l’exterior per a gaudi de les comunitats musicals de tot el món.

És natural, doncs, que en la gran majoria dels racons musicals del món hi haja un representant amb llaços a aquests col·lectius valencians. Orquestres, conservatoris, universitats… milers d’històries d’ambaixadors culturals de la Comunitat Valenciana repartits pels quatre punts cardinals del mapa terrestre defensant els seus orígens musicals i els valors tan propis del col·lectiu com la igualtat, la inclusió o l’altruisme.

Tots aquests rostres i històries queden, des de fa uns mesos, immortalitzats en un mapa interactiu produït per la FSMCV, al costat de Turisme Comunitat Valenciana. El mapa, allotjat en la web de FSMCV (www.fsmcv.org) suposa una eina en continu desenvolupament amb la qual la Federació pretén localitzar i visibilitzar a aqueixos milers de ‘Músics amb Denominació d’Origen’, identificant-los amb les seues dades personals, currículum, biografia, societat musical a la qual pertanyen, així com material audiovisual que aquests vulguen aportar per a donar-se a conéixer com a ambaixadors culturals de la Comunitat Valenciana.

Històries com la d’Ana Caballero, trompetista natural de Navarrés amb arrels en la Societat Foment Musical de Navarrés i amb una carrera que li va portar a passar per la plantilla de la Jove Orquestra Simfònica de la FSMCV en 2012, passant per la Jove Orquestra Nacional d’Espanya fins a portar-la a terres Sueques, on actualment realitza el Màster en Interpretació en la Universitat de Malmö de la mà dels mestres Hakan Hardenberger i Gustav Melander.

Per descomptat, en el mapa de músics amb denominació d’origen trobem també punts i històries que tracen camins entre la Comunitat Valenciana i els punts més allunyats de la geografia. Així són, per exemple, els casos de César Roig, de la Unió Musical d’Albaida L’Aranya; i José Franch Ballester. César és trombó solista de l’Orquestra Nacional del Sodre, la principal orquestra simfònica de l’Uruguai i una de les principals de Llatinoamèrica, i professor del Sistema d’Orquestres Juvenils de l’Uruguai. Pel que fa a José Franch, els seus camins parteixen de la Unió Musical «Santa Cecilia de Moncofa», fent parada com a clarinet principal de l’Orquestra de Filadèlfia, fins a arribar a posar el seu punt sobre el mapa de Músics amb Denominació d’Origen a Vancouver, Canadà, on és professor de clarinet en la Universitat de British Columbia.

Tres casos entre els centenars d’una llista d’històries que no para de créixer i que des de la Federació aspiren a completar amb l’ajuda de totes les generacions de músics amb denominació d’origen que han brollat del moviment de les societats musicals de la Comunitat Valenciana.