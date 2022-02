El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) és l’espai principal a València de la Capital Mundial del Disseny 2022, tant per la seua programació expositiva i la gran varietat d’activitats per a tots els públics.

«El Consorci de Museus i el Centre del Carme han col·laborat en el projecte des que es va presentar la candidatura. El disseny és un objectiu que compartim i en el qual treballem cada any, per la qual cosa ens bolquem en aquesta celebració», destaca José Luis Pérez Pont, director del CCCC.

Xavi Calvo, director de València Capital Mundial del Disseny 2022, explica que «amb continguts centrats en la part més didàctica del disseny, des de tallers infantils a una de les mostres més democràtiques de l’any, mirades al futur del disseny, conferències o presentacions, el suport del Centre del Carme a la capital ha convertit la nostra programació conjunta en una de les de més nivell internacional».

Pérez Pont recorda un projecte propi amb què el Centre del Carme acosta el món del disseny a la ciutadania: el ‘CCCC Disseny Channel. Un contenidor de visions des del disseny’. Es tracta d’un projecte audiovisual que planteja possibles solucions des de la disciplina del disseny a problemes que afecten les persones en el nostre entorn pròxim.

Dirigit i coordinat per Alejandro Benavent, s’han fet trenta documents audiovisuals que recullen les opinions de diversos professionals de les indústries del disseny.

Jaime Hayon

Entre les activitats conjuntes destaca l’exposició que revisa la trajectòria creativa de Jaime Hayon, la primera a la Comunitat Valenciana, que podrà disfrutar-se en la Sala Ferreres-Goerlich entre octubre i abril de 2023. El dissenyador, amb base creativa a València, ha sigut designat Premi Nacional de disseny 2021 per ser un gran referent del disseny espanyol a escala internacional.

A partir de l’11 de febrer, el públic descobrirà per què els objectes tenen aquesta forma, com van nàixer i com funcionen amb ‘Per què soc així?’, una exposició comissariada per Juli Capella que inicia la programació expositiva coproduïda amb la capitalitat.

Al maig arriba ‘Sedes taronges. Fruites de disseny’, un projecte de recuperació de la gràfica existent entorn de les marques de fruites. També al maig es podrà disfrutar de ‘Play With Design’, una producció concebuda com un itinerari que facilita materials amb què poder interactuar en un constant diàleg entre joc i disseny.

Al juliol es podrà visitar ‘Nude. 20 anys. 20 dissenyadors’, una exposició coproduïda també amb Fira Hàbitat València que mostra una vintena de dissenys presentats en el Saló Nude.

Amb ‘Escenaris d’un futur pròxim’, el públic podrà conéixer com seran els nostres entorns domèstics en un futur no molt llunyà. Tachy Mora és la comissària d’aquesta exposició.

Falles i tallers inclusius

Amb la mirada posada en les Falles, hi haurà un conjunt d’activitats batejat com ‘FOC: Falles, Tradition and Local Design’. A això se sumen dos tallers dirigits al públic infantil amb necessitats especials. Bloubu, un joc de taula per a xiquets d’entre 5 i 10 anys amb trastorns en la parla, el llenguatge o la comunicació. I el projecte La Inclusiva, de Menosesmas per a la divulgació i difusió de la llengua de signes i el braille.