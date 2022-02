Una locució verbal que sentim o llegim, de quan en quan, és «traure a relluir», en el significat de ‘traure a la conversació o a la discussió un tema del qual no es parlava o no es preveia tractar’. Fa poques setmanes en un setmanari comarcal es deia: «L’alcalde li ‘tragué a relluir’ al regidor cap de l’oposició, davant de les seues crítiques, les despeses injustificades quan ell era alcalde».

Eixa expressió, «traure a relluir», es correspon amb el castellà «sacar a relucir». Potser n’és un préstec o calc, però l’han emprada literàriament Carles Salvador, Enric Valor, Manel Joan i Arinyó i altres, com testimonia el Corpus Informatitzat del Valencià.

En la nostra llengua, sinònim parcial i potser més genuïna que la citada, tenim una accepció del verb «retraure», com és ‘recordar alguna cosa que es vol que es tinga en compte’, ‘mencionar (alguna cosa que ha fet algú i que es considera censurable) amb intenció de reprovar-li-ho’, «Ja sé que no vaig fer bé, però no cal que m’ho retragues contínuament».

La frase citada al principi, també podria ser «L’alcalde li va ‘retraure’ al cap de l’oposició...» «Retraure» té altres significats, com ‘retirar-se’, ‘apartar-se temporalment’, ‘retrocedir’, més o menys coincidents amb el castellà «retraer», però en el sentit de ‘reprotxar, tirar en cara’ és pràcticament privatiu del valencià-català, juntament amb «retreure» (més pròpiament de la variant catalana), ja que en este últim sentit, «retraer» està en desús en castellà. I parent lingüístic de «retraure» tenim el terme «retret», que significa: ‘paraules amb què es retrau a algú alguna cosa’, «He fet el que considerava millor per a tots, però només he rebut retrets, reprotxes i renegons», «Sempre em fa reprimendes i retrets del meu comportament».

I un verb que té una accepció privativa de la parla valenciana és «rellevar». Com sabem, significa, en general, ‘alliberar (a algú) d’una obligació o d’un servici, posant algú altre o posant-se un mateix en el seu lloc’, «Qui té la potestat de nomenar i rellevar els consellers és el president»; ‘rellevar la guàrdia’, «Els dos conductors de l’autobús es rellevaven cada cinc hores»; ‘excusar (a algú) d’una obligació o d’una pena’; ‘donar relleu (a una escultura, un dibuix, un gravat o un teixit)’, ‘posar en relleu, destacar’.

Però, en la parla valenciana, «rellevar» és també ‘rebaixar (el preu), fer un descompte’, «Jo et compre el cotxe si em relleves cinc-cents euros dels cinc mil que vols». Eixe sentit del verb «rellevar» l’ha emprat Enric Valor i es documenta en diccionaris antics com els de Labèrnia, Martí Gadea i altres, com apunta i argumenta Jordi Colomina. El té registrat Eugeni S. Reig en El valencià de sempre i, anteriorment, Francesc Ferrer Pastor en el Diccionari general i en altres obres seues, però no l’arreplegaven altres reculls lèxics. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, recentment, ha incorporat el sentit mencionat, «fer un descompte, una rebaixa de preu», en el Diccionari normatiu valencià amb este exemple: «Valia mil euros, però me n’han rellevat cent, i al final n’he pagat només nou-cents».