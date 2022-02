El 2022 és l’any del centenari del naixement de Joan Fuster però també és l’any en el qual Edicions 62 compleix seixanta anys, tants com ‘Nosaltres, els valencians’, el primer i únic llibre que l’editorial va publicar el 1962 i amb què inaugurava la col·lecció Llibres a l’Abast. Per totes aquestes raons, Edicions 62 acaba de publicar de nou l’assaig fonamental de Fuster, una nova edició que s’enriqueix amb un pròleg de Salvador Ortells, director de l’Espai Joan Fuster, i amb una nota del filòleg i comissari de l’any Joan Fuster, Francesc Pérez i Moragón, sobre el periple del llibre amb la censura.

A més, el fet que s’haja pogut accedir a una de les tres còpies del mecanoscrit original de l’autor, que es conserva a l’arxiu del Museu Joan Fuster, a Sueca, ha permès a l’editorial eliminar algunes intervencions dels correctors que «encarcaraven l’estil de Fuster i el traduïen més del compte al dialecte central», explica Edicions 62 en un comunicat.

Segons l’editorial, els correctors van imposar el possessiu llur en lloc d’el seu, l’infinitiu ésser en lloc de ser, el passat simple fou en lloc del perifràstic va ser o la preposició a en lloc d’en. «En tots aquest casos -expliquen els reeditors-, restituïm les formes de l’original, molt més fresc i proper a la parla valenciana».

Edicions 62 destaca que, al cap de seixanta anys, aquesta nova edició evidencia la pervivència d’una obra que ha estat fonamental per repensar la identitat de catalans i valencians, que amb el temps s’ha convertit en un clàssic. «Tot plegat -afegeixen els editors- fa evidents, també, l’encert, la riquesa i la vitalitat d’un catàleg editorial que durant sis dècades ha nodrit la cultura de totes les terres de parla catalana».

Per la seua banda, Salvador Ortells assenyala que la reflexió que suposa ‘Nosaltres, els valencians’ «és un fet insòlit, un autèntic tour de force per a analitzar de manera global i coherent la identitat dels valencians a través de la complicada trama de la història d’un poble nacionalment ambigu i socialment inconnex. Ningú no ho havia intentat abans amb la clarividència i la determinació de Fuster. Tampoc després, si més no fins ara».

Ortells considera que si hagués de citar un sol factor de l’assaig de Fuster que ha contribuït poderosament a la seua pervivència diria que ha estat «la vitalitat de les seues propostes. D’això, en diuen un clàssic».

Per a Francesc Pérez Moragón, sense ‘Nosaltres els valencians’ «la vida valenciana en l’últim tram del franquisme, durant la Transició i en els temps actuals, hauria estat distinta i probablement molt més passiva».