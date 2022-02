Una de les primeres referències documentades a la Muixeranga es troba a l’article que l’escriptor va publicar el 12 d’octubre de 1956 al Suplemento Valencia del diari Levante, i on va deixar unes interessants reflexions al voltant de la sort dels balls processionals a Carcaixent, Algemesí i la seua Sueca natal. Fuster explica que d’aquestes tres poblacions, només a Algemesí aquests havien aconseguit sobreviure. I fent la relació de les danses, per suposat, esmenta la muixeranga. Com s’explica a l’article, la tradició dels balls es va perdre a començament de segle en el cas de Carcaixent i de Sueca pels voltants de 1930. A Sueca els primers anys de la postguerra es va intentar recuperar tot i que sense èxit. Per contra, Fuster no esmenta el cas de l’Alcúdia, on la tradició també s’havia mantingut malgrat que el 1954 els Negrets, que feien unes característiques torres humanes, aturararen la seua participació i no la reprengueren de manera permanent fins principis dels vuitanta. És possible que l’oblit de Fuster en citar el cas dels Negrets, que era un element realment singular, responguera a la seua desconeixença. No debades els cinquanta, no van representar el millor moment per a unes expressions culturals que llanguien i que sovint no eren conegudes més enllà del terme municipal corresponent.

El que sí que està més clar és l’objectiu del text, que no era un altre que reclamar un recull del repertori de coreografies dels balls davant el perill de desaparició. En aquest sentit Fuster posa l’exemple del cas del ball de les vetes de Sueca on la interrupció al segle XIX havia provocat que quan aquestes es volgueren reprendre no poguera fer-se seguint la coreografia original. Un altre fet interessant de l’article era la idea què per garantir la seua supervivència no era suficient amb una protecció oficial, sinó que també calia que estigueren vives i amb una part important d’espontaneïtat. La segona referència sobre la muixeranga és la que li dedicà en el llibre El País Valenciano, del 1962. En aquest volum, editat per Destino i que formava part d’una col·lecció de guies de viatge per diferents territoris de la península ibèrica, Fuster anima aquells aficionats al folklore a fer una parada a Algemesí, ja que «tendrán en la fiesta mayor [...] la ocasión de contemplar las lúcidas y ceremoniosas danzas procesionales, tal vez oriundas del Maestrazgo y muy semejantes a la de éste, y entre ellas una muixeranga de gran aparato y vistosidad». Fuster ja apuntava tant a la Muixeranga com un dels elements més destacables de la cultura popular de La Ribera. La tercera referència a la muixeranga, molt més coneguda tot i referir-se només a la melodia, és la que va escriure l’any 1977 per un dels discos d’Al Tall. En aquell text, escrit en ple moment d’efervescència política, Fuster proposava la tonada, cada vegada més famosa com a himne nacional per als valencians, catalans i mallorquins; i ho feia baix la premissa que representava la tradició «popular, senzilla i emocionant». La proposta, purament fusteriana, potser meresca un anàlisi i debat a banda, però és interessant assenyalar-la perquè lliga amb un dels aspectes fonamentals de la valoració que aquest feia de la cultura i el folklore: interessant, fonamentalment, en tant en quant era capaç de produir canvis o transformacions socials. Fuster va morir l’any 1992, quan la muixeranga encara era bastant diferent a com és hui en dia. De Muixerangues només hi havia una, un parell a tot estirar si comptem els Negrets de l’Alcúdia; i la dona encara no s’havia pogut incorporar. Trenta anys després ens podem preguntar si la renovació i actualització d’una expressió cultural que va estar ben a prop de desaparèixer, i que va motivar Fuster a dedicar-li un escrit, ha contribuït o no, i fins a quin punt, a la modernització i avanç de la societat valenciana.