El jesuïta Vicent Arcaina -Arcayna, en grafia antiga- segons el bibliògraf Just Pastor Fuster, en la seua Biblioteca valenciana, era considerat «natural de Valencia». Tanmateix, al llarg de la recerca i edició que sobre el seus Apuntamientos de lo sucedido en Valencia, particularmente en la casa profesa de la Compañía de Jesús, de los últimos de julio en adelante, año 1647 -que es conserven actualment a la Bibliteca Maiansiana del Reial Col·legi Seminari de Corpus Christi de València- portem desenvolupant durant un parell d'anys, de tant en tant apareixia algun lloc eruditíssim on se'l feia fill d'Alcoi. Òbviament, aquella informació, com que es tractava d'autors molt distanciats en el temps del pare Arcaina, no podíem donar-la per bona, sense més. L'amic i arxiver Josep Lluís Santonja, d'Alcoi, ens va confirmar que aquella família havia tingut relleu, allà, precisament durant els segles XVI i XVII. Però, això, no era suficient. De manera que vàrem seguir la recerca i, gràcies als materials que em va fer a mans un altre amic i estudiós de la Companyia de Jesús, Francesc Monjo, vaig arribar al Catalogus primus Aragoniae provinciae 1651, conservat actualment a l’Archivum Romano Societatis Iesu, on figura que Arcaina era «Valentinus ex villa de Alcoy». Tenia, llavors, 73 anys i, pel que fa a la seua «vires» -les forces que el catalogador li atribuïa-, la qualificació va ser «debiles». Portava de jesuïta 36 anys. Havia estudiat filosofia i teologia i havia impartit gramàtica, filosofia i teologia. Havia estat rector de les cases de Mallorca, Calataid i València, on havia fet d'edicador, predicador i confessor.

Dades semblants trobarem, encara, en el llistat del 1655 -on se'ns diu que va prendre els ordres el 15 d'abril de 1613. A més hi trobem una altra classificació d'interés, ara, perquè se li assignen una sèrie de característiques: El seu enginy, judici i pridència eren bons. també, la seua experiència de les coses i els seus progressos en lletres. Encara, se'ns indica que la seua complexió natural era «Sanguinea biliosa» i que el seu talent per desenvolupar els ministeris de docència, govern, predicació i confessió eren bons també. De manera que tenim confirmat el seu origen alcoià i, encara, una descripció física seua i dels progressos que va fer en la Companyia. Aquell jesuïta, amés, va ser l'autor d'una magnífica descripció de la pesta a València, que, quasi oblidada, en poc de temps veurà la llum, gràcies a l'Ajuntament de València.