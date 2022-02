Una formació musical en constant evolució per a acollir i impulsar a moltes de les grans promeses de la música valenciana en el seu impás final entre els períodes d’educació i les seues carreres professionals. Així és la Jove Orquestra Simfònica de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, composta per vora 80grans promeses de la música valenciana d’entre 15 i 28 anys, procedents de les societats musicals de la Comunitat Valenciana.

La jove formació arrancarà aquest mateix mes de febrer la seua temporada 2022 amb la trobada i posterior concert a l’Auditori del Palau de les Arts comptant, per quart any consecutiu, amb la col·laboració de l’Acadèmia Internacional de Direcció d’Orquestra José Collado (A.I.D.O), dirigida per Cristóbal Soler. El mestre, al capdavant de la direcció artística de la Jove Orquestra Simfònica de FSMCV des de l’any 2014 acompanyarà als nous integrants durant dos cap de setmana en un intens treball pedagògic en el què seran acompanyats pels directors Rubén Simó Llàcer, Carlos Civera Pérez, Manuel Alejandro López Pérez, Francisco Javier Ros Ortega, Rafael Grau Vilar, Lara González Cortés, Onofre Casades Lapiedra i Olga Clari. Aquesta trobada formativa tindrà lloc en el Palau de les Arts els pròxims 19, 20, 26 i 27 de febrer. Aquestes trobades pedagògiques culminaran amb un concert que se celebrarà el 27 de febrer a les 18 hores en l’Auditori del Palau de les Arts de València. En aquesta ocasió, el repertori es basarà en àries d’òpera i romances de sarsuela, un repertori que comptarà amb la col·laboració especial del prestigiós Orfeó Valencià, dirigit per Josep Lluis Valldecabres, que enguany commemora el seu 50 aniversari, junt a cantants professionals com Lorena Valero, mezzosoprano, i Enrique Ferrer, tenor.

Gala lírica

Es tracta per tant, d’una gala lírica on es donaran cita aquestes grans agrupacions musicals valencianes, mostrant la seua qualitat artística en col·laboració amb cantants professionals, per a abordar un repertori líric que inclourà cèlebres peces com ‘Doña Francisquita’, ‘La Marchenera’ o ‘Carmen’.

La presidenta de la FSMCV, Daniela González, ha indicat que «la Jove Orquestra Simfònica és un dels grans projectes que la FSMCV desenvolupa, caracteritzat per l’excel·lència artística i la promoció del talent jove. A més, les col·laboracions que realitzem en aquesta edició completaran una experiència molt enriquidora per a la nostra plantilla, en treballar amb agrupacions i professionals de primer nivell», afig la presidenta.