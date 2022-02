El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València inaugura dues exposicions amb motiu del centenari del Departament d’Arqueologia de la Universitat de València. Organitzades i produïdes per la Universitat de València, a través de diferents instàncies i amb la col·laboració de diferents entitats, totes dues mostres són una mirada a la trajectòria arqueològica de la Universitat per a commemorar el centenari de la creació del Laboratori d’Arqueologia, germen de l’actual departament i del seu laboratori Milagro Gil-Mascarell Boscá. Les exposicions permeten veure peces i exemplars històrics, alguns dels quals es mostren al públic per primera vegada.

Les exposicions s’han inaugurat aquest divendres dia 11, Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència, al Claustre de la Nau, amb les intervencions de la rectora, Maria Vicenta Mestre; la vicerectora de Cultura i Esport, Ester Alba; el degà de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat, Josep Montesinos; la directora del Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga, Teresa Orozco i dos dels comissaris de les exposicions: Tina Badal i Emili Aura. L’acte ha comptat amb representants institucionals de la Universitat i amb nombrós públic. La rectora ha destacat que «a través d’aquestes exposicions, la Universitat de València contribueix a la vida cultural de la ciutat, alhora que reconeix a les persones de la institució que contribueixen mitjançant les seues investigacions amb la societat». En aquest sentit, ha recordat que l’arqueologia valenciana és una de les més importants d’Espanya, amb figures molt importants formades en la Universitat i una gran tradició. «Passat i present. 100 anys fent arqueologia a la Universitat», organitzada per la Universitat de València, a través del Vicerectorat de Cultura i el Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga, amb la col·laboració del Museu de Prehistòria València, el Museu Arqueològic de Gandia, el Museu Arqueològic Camilo Visedo Moltó, la Biblioteca d’Humanitats Joan Reglà i l’Arxiu Històric de la Universitat, resumeix la trajectòria arqueològica des de la creació del Laboratori d’Arqueologia el 1921. La mostra es pot visitar fins al pròxim 3 d’abril a la Sala Oberta de la Nau. L’exposició, comissariada per Tina Banal i Yolanda Carrión, s’estructura en tres seccions. Una està dedicada a la història del laboratori, i es destaquen les fites més importants que han tingut lloc, que són un reflex de l’esdevenir polític i social, així com dels assoliments acadèmics i científics dels seus integrants. El 1930 Olímpia Arocena va ser la primera professora de la Universitat de València, al Laboratori d’Arqueologia, i amb ella es va obrir el camí de la integració de la dona en el món acadèmic. L’exposició «Dels cronistes al carboni 14: un viatge per l’arqueologia valenciana a través dels llibres» convida a emprendre un viatge per l’arqueologia valenciana amb l’ajuda de seixanta-una obres que marquen el procés de formació d’aquesta disciplina. L’exposició, que està organitzada pel Vicerectorat d’Investigació, el Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga i la Biblioteca Històrica de la Universitat, està comissariada pels professors Ferran Arasa i Gil, Emili Aura Tortosa i Consuelo Mata Parreño i es pot visitar a la Sala Duc de Calàbria de la Nau fins al pròxim 1 de maig. La mostra alberga una selecció dels fons custodiats majoritàriament a la Biblioteca Històrica, però també procedents d’altres biblioteques de la Universitat de València i del Museu de Prehistòria de València.