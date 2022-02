Fer buit» és una locució usual de la nostra llengua, que significa ‘falta o absència perceptible d'una persona o d'una cosa', ‘absència que se sent quan es troba a faltar una persona absent’, «Marga, la meua major, se n’ha anat a viure amb el nóvio, i mira que fa buit en ma casa!», «Hui fa un any que ha mort Eulàlia, la veïna, i encara fa buit, la trobem a faltar molt». Quan s’enyora a algú, quan es troba a faltar alguna persona pròxima o algun personatge públic per haver finat o per haver-se’n anat a un altre lloc a viure, a treballar o per altres menesters, se’ns fa un buit.

Tot el contrari d’eixa sensació, la de «fer buit» (algú o alguna cosa que ja no està), és «fer el buit» a algú, que té el significat d’‘ignorar, apartar, marginar, aïllar a algú’, «En l'oficina li fan el buit a Sebastià, per raons polítiques, i això no m’agrada gens». Estes locucions les diem com tradicionalment s’han dit i hem aprés dels nostres ascendents, sense interferències de la llengua veïna, que per la seua banda també usa el vocable «vacío», equivalent a «buit» en expressions i sentits semblants als apuntats més amunt, però la locució que veiem en alguns casos «vampiritzada» és «trobar a faltar», apareguda en els exemples del principi d’este escrit.

Com sabem, la locució «trobar a faltar» significa ‘sentir la llunyania, la pèrdua, la desaparició, l'absència, d’algú o d'alguna cosa’, «Fa molt de temps que se’n va anar, però encara el trobe a faltar», ‘adonar-se que algú o alguna cosa no es troba en el lloc que li correspon’, «La víctima del robo només ha trobat a faltar unes arracades d’or». Però eixa expressió es veu contaminada, a vegades, per la castellana «echar de menos», amb calcs i híbrids, com «*Els tire a faltar», «*El trobe de menys», «*Vos tirem de menys» i altres barreges lingüístiques innecessàries. I tornant als buits, «anar» (o «tornar de buit» és ‘sense portar o contindre càrrega o passatgers’, «El camió tornà de buit», «L’autobús anava de buit».

I tenim la locució verbal «anar-se’n de buit», que té diferents significats. Un d’estos és ‘anar-se’n sense aconseguir el que es pretenia’, “Volia que li donàrem suport, però se n’ha anat de buit». I la negació «No anar-se’n de buit», que significa ‘endur-se algun disgust, algun castic, alguna càrrega figurada’, «Ha vingut a provocar, però no se’n va de buit, li hem dit lo que no s’esperava». I «anar-se’n de buit», com «eixir-se’n de buit», és també ‘causar o provocar un problema, un dany, un accident o una situació enutjosa, no responsabilitzar-se’n i fer com si no es tinguera res a vore amb la situació causada’, ‘cometre un delicte i no ser descobert’, ‘no assumir responsabilitats’, «El del cotxe groc, causant de l’accident, havia fugit, però l’ha agarrat la Guàrdia Civil i no se n’eixirà de buit», «Esperem que el rei emèrit no se n’isca de buit per les seues arreplegues». De ple, ja va.