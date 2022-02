Com segurament ja saben els lectors, si no pel calendari, almenys per la proliferació de cors rojos, flors i capses de bombons als supermercats, hui és 14 de febrer, Sant Valentí. Dia dels enamorats. Dia de l’amor. I quin amor més longeu i gratificant que l’amor pels llibres?

A través dels llibres vivim l’amor en totes les seues expressions: ens sentim identificats, posem paraules al que el nostre cor sent en forma de batecs. Igual que Ausiàs Marc fiu amb els seus senyals, a continuació hi ha una llista de lectures amb diferents amors que podrien acompanyar-te hui, bé siga en parella, en grup, o tanmateix, en soledat. 1. Amor romàntic «69 poemes d’amor», de Vicent Andrés Estellés (Edicions del Bullent). L’amor és un dels grans temes de l’autor dels amants més cèlebres de la nostra cultura. A través d’aquesta selecció assolim una visió total del que era l’amor per a l’escriptor de Burjassot. 2. Amor adolescent «No hi havia a València», de Mercè Climent (Sembra Llibres). Dues joves es coneixen a través d’una relació epistolar situada en un pupitre de l’IES Benlliure de València. El descobriment i l’exploració de la sexualitat i l’amor en totes les seues formes predominen aquesta història, que busca oferir una història d’actualitat al jovent valencià. 3. Amor trencador Parlant d’amor actual, «Anarquia relacional», de Juan Carlos Pérez Cortés i traduït per Núria Vidal (Tigre de Paper), apropa el plantejament de la revolució dels afectes, una proposta que vol superar la visió individual de les relacions sentimentals. Comunicació, responsabilitat afectiva i les necessitats de l’altre en són els fonaments. 4. Amor carnal Premi de Literatura Eròtica la Vall d’Albaida, «No puc viure sense tu» de Vicent Sanz (Bromera Edicions) conta la història d’una parella que hereta una antiga masia on posaran a prova les seues fantasies sexuals: una casa del plaer per explorar la sexualitat i l’intercanvi de parelles. Humor i erotisme a parts iguals. 5. Amor de classe «Temporada de collita», d’Alba Flores i Ángel Abellán (Andana Editorial). Una universitària, una dona de mitjana edat i una dona a punt de jubilar-se coincidiran a una fàbrica de conserves. Una novel·la gràfica sobre precarietat laboral, però també sobre sororitat entre treballadores de diferents generacions. 6. Amor d’amistat La protagonista d’»Atrapa la llebre», de Lana Bastasic i traduït pel valencià Pau Sanchis Ferrer (Edicions del Periscopi) deixa la seua nova vida a Dublín per acudir a l’ajuda de la seua amiga de la infantesa, a Bòsnia. Un road trip protagonitzat per dues amigues molt diferents que transitaran a un cor de les tenebres profundament balcanitzat. 7. Amor animal «Refugio», de José Fonollosa (Grafito Editorial). Les nostres mascotes també ens fan companyia, aquest còmic reivindica el seu paper i explica les anècdotes de l’autor com a voluntari a un refugi. 8. Amor madur «Nosaltres en la nit», de Kent Haruf i traduït per Anna Turró Armengol (Angle). Addie Moore proposa al seu veí, Louis Waters, dormir junts. Aquests vidus establiran una intimitat i una complicitat molt tendra, compartint records de joventut, de matrimonis, solitud i pors.