El tenor francés Benjamin Bernheim interpreta aquest diumenge en la Sala Principal del Palau de les Arts, ‘mélodies’ de Chausson i Duparc i ‘Lieder’ de Brahms en el recital que oferirà dins del cicle ‘Les Arts és Lied’.

Considerat «la veu més bonica de tenor des de Luciano Pavarotti» pel rotatiu alemany Süddeutsche Zeitung, Benjamin Bernheim és actualment un nom imprescindible en les temporades del Metropolitan de Nova York, el Covent Garden londinenc, La Scala de Milà o les òperes de París i Viena.

El seu treball constant, esperit perfeccionista i una sòlida tècnica vocal -influenciada per personalitats com Jaume Aragall o Carlo Bergonzi- li han valgut l’elogi unànime de la crítica especialitzada i el públic, per a convertir-lo, als seus 36 anys, en una de les sensacions operístiques del moment i artista exclusiu del prestigiós segell Deutsche Grammophon.

Per al seu debut en les Arts, el tenor parisenc, acompanyat al piano per la canadenca Carrie-Ann Matheson, interpreta un repertori intensament romàntic, molt semblant al programa amb el qual va meravellar en el Festival de Salzburg l’estiu passat. Brillant intèrpret de la ‘mélodie’ francesa tant per la seua tècnica com per la seua exquisida dicció, Bernheim ha triat dos dels autors més insignes del gènere: Ernest Chausson i Henri Duparc.

El tenor iniciarà el recital amb una de les seues peces predilectes, el cicle de cançons ‘Poème de l’amour et de la mer, op. 19’, que el mateix Chausson va dedicar a Duparc i en el qual el compositor plasma les diferents etapes dels amors en la vida de l’home.

Després del descans, Benjamin Bernheim s’endinsarà en l’univers melancòlic de Johannes Brahms, amb algunes de les seues pàgines més cèlebres i apreciades com ‘Die Mainacht’, ‘Dein blaues Auge’, ‘Immer leiser wird mein Schlummer’ i ‘Auf dem Kirchhofe’. Clausurarà el programa amb tres cançons d’Henri Duparc, ‘L’invitation au voyage’, ‘Phidylé’ i ‘La vie antérieure’.