El Saló del Còmic de València, que se celebrarà del 4 al 6 de març a Fira València, projectarà del 25 al 27 de febrer en els cinemes ABC Park el cicle ‘València Fantàstic’. Es tracta d’una secció oficial de 16 curtmetratges i dos llargmetratges, amb entrada a preus reduïts gràcies a un acord de col·laboració amb la cadena de cinemes. A més, l’esdeveniment sortejarà 100 entrades per a dues persones per a l’estrena de ‘The Batman’, el 4 de març, entre aquelles persones que hagen comprat online el seu tiquet on line per al Saló del Còmic.

Així mateix, el Saló comptarà amb la visita d’actors, actrius i personalitats del món audiovisual que participaran en xarrades i diversos continguts. A més de la cinta guanyadora ‘Tótem Loba’, el cicle albergarà les projeccions del curt ‘Yalla’ del cineasta Carlo D´Ursi i el llargmetratge d’animació Gora Automatikoa, de David Galán Galindo (‘Orígenes Secretos’), tots dos nominats en els Goya 2022. Dins de la programació de projeccions també destaca ‘Mi adorado Monster’, un documental sobre una pel·lícula maleïda, que compta entre altres testimonis amb els de Álex de la Iglesia, Santiago Segura i Alaska. Presentarà la cinta el seu director Víctor Matellano, a qui acompanyarà l’actor Javier Botet. Durant les projeccions del Festival se sortejaran entrades per al Saló del Còmic. Respecte als convidats i convidades que assistiran al Saló del Còmic entre el 4 i 6 de març, en Fira València, es troben, a més de l’esmentat Javier Botet, Claudia Riera i Gonzalo Deu, (tots dos actors de la sèrie ‘El internado: Las cumbres’), William Miller (‘Águila Roja’, ‘Isabel’, ‘Warrior Nun’ i ‘The 100’), David Hayter, guionista i productor executiu (guionista de ‘Watchmen’, de Sack Snyder i de ‘X-men 2’) qui intervindrà en directe des de Los Angeles, així com Bernard Bullen, actor que, recentment, ha encarnat al pare de Bobba Fet, en la sèrie de Disney ‘The Mandalorian’, de l’univers Star Wars. Una altra destacada presència és la d’Elisa Peña (@Elisawaves), actriu (‘Verónica’, de Paco Plaza), actriu de doblatge ( ‘El joc del Calamar’) i creadora de contingut en Twitch participant en continguts amb audiències milionàries, com ‘Minecraft’ i el reality creat per Ibai Llanos, ‘Disaster Xefs’. Altres convidats són el director Miguel Ángel Vivas (‘Tu hijo’, Inside), el valencià i dues vegades guanyador del Goya, Pablo Llorens (‘El enigma del chico croqueta’), l’actor David Pareja ( ‘Doctor Portuondo’, ‘Los Favoritos de Midas’ y ‘Veneno’), Paco Sáez, artista de storyboard i també guanyador d’un Goya, per ‘Madrid 2120’, l’humorista Xavi Castillo (Pot de Plom), la divulgadora de l’art dels VFX en el cinema, nominada als Oscar (amb l’equip de Free Guy), Carolina Giménez (‘Prometheu’, la trilogia de l’Hobbit i Eternals), Paco Hernández ‘De todo un Paaco’ (en el top 100 d’influencers de la revista Forbes), el director Óscar Martín (Amigo) i la productora Elena Muñoz. Tota la programació es podrà consultar en la web del certamen.