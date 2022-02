La creació escènica requereix espais professionals on provar, polir i perfeccionar. En una sala preparada per a la dansa i assistida per tècnics és on les companyies i els artistes locals poden marcar la diferència en les seues propostes. Conscient d’aquesta necessitat, Dansa València ha arribat a un acord de col·laboració amb el Vicerectorat de Cultura de la Universitat de València, a través de la seua Aula d’Arts Escèniques, per a posar en marxa sis estades entre setembre i octubre.

El programa, destinat a creadors i companyies de la Comunitat Valenciana, constarà de dues modalitats: estades d’investigació i creació, que es desenvoluparan a l’Aula de Dansa de l’antiga facultat de Magisteri i estan destinades a processos creatius en desenvolupament; i estades tècniques, que tindran lloc a la Sala Matilde Salvador i donaran acollida tant a processos avançats de producció d’un espectacle com a la revisió de peces ja estrenades. Cada una de les estades tindrà un suport econòmic. L’estada finalitzarà amb una mostra oberta del procés de creació. Les bases de la convocatòria estaran disponibles en les setmanes següents del termini del festival en el web de Dansa València. «Amb aquestes estades, Dansa València amplia els llocs ‘d’assaig i error’ tan necessaris en qualsevol procés d’investigació artística. Volem donar suport i acompanyar el desenvolupament de la creació local i permetre que els artistes treballen amb calma i als espais adequats. Aquest interès és compartit pel Vicerectorat de Cultura de la Universitat de València i amplia les activitats de formació i exhibició que des de la seua Aula d’Arts Escèniques s’ofereixen durant tot l’any», explica la directora de Dansa València, María José Mora. La iniciativa ja s’ha posat en marxa a l’antiga facultat de Magisteri amb tres autors que estaran programats en Dansa València, previst del 2 al 10 d’abril. Lucía Montes & Mado Dallery, guanyadores del Premi Dansa València en el Certamen Coreogràfic de Madrid, estan treballant en el seu duo de dansa ‘In-Side’, mentre que Antes Collado es troba assajant la peça ‘Zoo!’. Antes Collado va presentar el seu treball ‘Zoo!’ el mes de juliol en el Festival Grec de Barcelona. L’obra planteja la frontera entre el que és animal i el que és humà. El creador d’Albacete sent que la seua proposta no està tancada «pel que fa a construcció», de manera que l’estada a València està resultant «enriquidora i crucial per a descobrir materials nous tant de coreografia com d’escenografia, en el treball amb el cos i amb els objectes». Els tres creadors completaran el seu vincle amb Dansa València amb dos tallers destinats als alumnes de dansa del Conservatori Professional. El 14 de febrer serà el torn de Lucía Montes & Mado Dallery, que compartiran eines del seu procés creatiu en el taller ‘Moviment des d’IN-SIDE’. El 28 de febrer, Antes Collado reconnectarà amb el seu passat en el taller ‘Meneja la pelvis i somriu’, en el qual planteja la desconstrucció tècnica del ball de saló de competició.