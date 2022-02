L’Observatori Cultural de la Universitat de València, que dirigeix el professor Raúl Abeledo, ha organitzat un seminari i un taller, els dies 21 i 22 de febrer, respectivament, que impartirà l’agitador cultural Iñaki López al Centre Cultural La Nau per a denunciar l’oligopoli energètic de les renovables i les conseqüències que estan tenint aquests macroprojectes sobre el territori rural. Ambdues activitats requereixen inscripció prèvia. L’entrada al seminari és gratuïta i la participació en el taller té un cost de 5 euros.

L’Aula Magna de La Nau acollirà el seminari ‘Activisme cultural enfront de la depredació del territori’, dilluns 21 a les 18 hores, que centrarà la ponència marc d’Iñaki López, activista cultural i membre del Grup de Mapes MonferoDiNON. A la seua intervenció li seguirà una taula redona composta per persones expertes en diferents àmbits i activistes per la protecció del medi ambient pertanyents a organitzacions i col·lectius valencians: Julio Rodrigo, de la Plataforma Sierra de Chiva; Rosa Más, de l’Associació Amics del Mas de la Mateba; Julián Soriano, d’Utiel-Requena Sostenible; Carmela Cerdá, de l’Associació Naturalista d’Ayora i La Valle (ANAV); i Luis Alís, de Salvemos Farrajón.

Aquest grup reflexionarà, a través del debat, sobre les conseqüències que està tenint en el territori rural «la ràpida expansió dels macroprojectes d’energies renovables», apunta Raúl Abeledo, moderador del col·loqui. «Veïns i veïnes de tota la geografia espanyola s’estan organitzant en plataformes per a lluitar contra l’oligopoli energètic i alertar de l’impacte mediambiental i dels enormes perjudicis que aquests megaparcs eòlics i fotovoltaics suposen per a les comunitats rurals, la seua economia, la seua salut i la seua forma de vida», alerta així mateix. Amb aquest motiu, l’Observatori Cultural de la Universitat ha apostat per l’organització de dues activitats acadèmiques, participatives i socials que pretenen «conéixer les claus d’aquest fenomen i continuar creant xarxes de col·laboració ciutadana en defensa del territori».

La inscripció és gratuïta i cal realitzar-la per a assistir al seminari a través d’aquest enllaç: www.uv.es/webinarslanau. La sessió també es retransmetrà en línia pel Canal YouTube del Centre Cultural La Nau.

L’Observatori Cultural reprendrà el tema a l’endemà, dimarts 22, amb el taller ‘Mapes per a la defensa del territori’, que també dirigirà Iñaki López. Se celebrarà a les Aules Seminari de La Nau, de 10 a 13 hores, i la inscripció (5 euros) és necessària per a participar-hi.

Serà una sessió de caire pràctic que combinarà, explica Raúl Abeledo, «l’estudi del context actual sobre el desplegament de les indústries renovables i les conseqüències negatives per a la salut, el patrimoni ambiental i cultural dels territoris afectats», amb l’aprenentatge pràctic d’eines informàtiques per a la creació de mapes 3D de projectes eòlics, línies d’evacuació i parcs fotovoltaics projectats a la Comunitat Valenciana, «imprescindibles en la lluita dels moviments socials que defensen una transició energètica justa i democràtica».