«És molt trist que els compositors hagen de pregar als directors per a interpretar la seua obra», denuncia Ferrer Ferran, organitzador del primer «Concurs de Composició Emili Giménez Bou» i director titular de la banda simfònica de la Societat Ateneu Musical de Cullera.

Així, amb l’objectiu de reconèixer el treball i donar nom als compositors actuals, naix este certamen impulsat per la Societat Ateneu Musical de Cullera, amb l’ajuda econòmica de la Fundació SGAE.

«En el món literari es pot comparar la tasca dels compositors amb la dels escriptors, ja que si no existix la sort que una gran editorial edite el llibre, l’obra no es reconeix; el mateix passa amb les composicions musicals que no s’interpreten», assegura Armand Calatayud, president de la Societat Ateneu Musical de Cullera.

El primer Consurs de Composició Emili Giménez Bou, presentat ahir en l’Alqueria Julià a Valencià en una roda de premsa moderada per Daniela González (presidenta de la Federació de Societats Musicals), «és únic i diferent a la resta de concursos de composició, ja que no es tracta d’una competició per comparació, sinó de promocionar la música», destaca Ferran.

Modalitats del concurs

D’esta manera, el concurs internacional es dividix en sis modalitats diferents entre les quals es troba la d’Emili Giménez Bou. «Esta categoria es caracteritza perquè no es valorarà la composició només, sinó el projecte d’una futura composició, junt amb la carrera de l’autor», explica el director del concurs.

Els participants d’esta categoria hauran de presentar el seu projecte amb la seua biografia i catàleg d’obres fins a juny. Després, en juliol s’anunciarà el guanyador que rebrà 4.000 euros i en febrer, «s’interpretarà l’obra amb la llibertat estètica que vulga el compositor», exposa el creador del projecte.

D’altra banda, en la resta de modalitats —simfònica, per bandes juvenils, infantils i solista o banda— «es valoraran per puntuació per la seua correcció i sense comparar-se entre elles, amés pot haver més d’un en cada posició», afirma Ferran.

A més, «es poden presentar el nombre d’obres que es vulga en diferents modalitats, perquè la filosofia d’este concurs no és la competència, sinó fer gran el nostre repertori bandístic», assenyala Ferran.

Per un altre costat, es troben les mencions que valoraran la qualitat i creativitat de l’obra. «Estes composicions seran interpretades en el següent cicle d’hivern per les bandes d’esta societat», comenta Ferran.

Tot i que no existix un obsequi econòmic, «el vertader premi és que una de les sis grans societats musicals de la Comunitat Valenciana i a nivell nacional materialitze el treball dels compositors», apunta Calatayud.

Tanmateix, «el concurs s’ha obert internacionalment perquè els compositors de fora puguen vindre i valorar les bandes de l’Ateneu», afirma el director del certamen. A més, «apropar als compositors a la nostra entitat només pot ser un benefici per a tots», exposa el director de la societat, sobre el certamen que pren el nom d’un dels membres més antics de la societat musical.

Així, «després de dos anys on l’activitat musical s’ha vist condicionada i limitada per la pandèmia, se mostra com per a la societat musical mai ha sigut una opció rendir-se, en comptes d’aixòn s’han creat molts projectes com este», assenyala Pilar Crespo, vicepresidenta de la Societat Ateneu Musical de Cullera.