El pati del Palau dels Scala de la Diputació de València ha acollit la presentació dels últims tres còmics creats per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, amb el suport de la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València, que tracten sobre el Tribunal de les Aigües, la Germania de València i Vicent Martín i Soler. En l’acte han participat el president de la Diputació, Toni Gaspar; la diputada de Normalització Lingüística, Dolors Gimeno; el president de l’AVL, Ramon Ferrer; i l’acadèmica Immaculada Cerdà.

Els objectius dels tres nous còmics que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha produït amb la Diputació de València són: acostar la nostra llengua, fer nous lectors en valencià, conéixer el nostre patrimoni, més encara quan la UNESCO l’ha declarat Patrimoni Immaterial, com el cas del Tribunal de les Aigües; successos que han deixat empremta en l’ànima del poble valencià, com la Germania de València, de la qual és ara el cinqué centenari, i valorar figures valencianes rellevants com Vicent Martín i Soler, el més gran compositor valencià de la història,

Així, El Tribunal de les Aigües. El juí de la séquia obstruïda (amb guió d’Álex Zahinos i il·lustracions de Núria Tamarit); La Germania de València (1519-1522) (guió de Vicent Baydal i il·lustracions d’Alexis Aldeguer) i La fantàstica aventura de Martín i Soler (il·lustrat per Eneas Ribelles amb una història d’Àlex Martínez) incrementen la col·lecció «Gràfica» de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, ideada des del rigor històric i amb llenguatge senzill i escenes acolorides que arribaran als municipis menors de 5.000 habitants gràcies a la distribució que la Diputació de València farà d'estos còmics entre els ajuntaments, i estos, al seu torn, als centres escolars.

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Diputació de València participaran en un estand compartit al saló del Còmic de València, que tindrà lloc els dies 4, 5 i 6 de març.

A més, enguany les dos institucions, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Diputació de València, participaran per primera vegada, en un estand compartit, al saló del Còmic de València, que tindrà lloc els dies 4, 5 i 6 de març. L'any que València és la Capital Mundial del Disseny (2022), les entitats públiques volen també promoure el treball de joves il·lustradors i escriptors valencians.