Un total de 13 espectacles dirigits a públic adult, adolescent i familiar configuren el recorregut teatral d’aquesta particular aventura. Des de Els polls dels actors de José Sanchís Sinisterra estrenada el desembre de 1992, fins a Sabates noves de Jordi Palet i Puig, les seues produccions han navegat del teatre clàssic al contemporani, de les màscares al teatre de carrer i el teatre d’objectes, de l’adaptació de textos de la literatura clàssica als muntatges escrits pels membres de la companyia.

En paraules de Tian Gombau, creador, actor i productor, «ni en el més ambiciós dels somnis, hagués pogut imaginar que les coses ens portarien tan lluny. I el lluny ha estat una realitat geogràfica i artística».

La realitat no desmenteix les seues paraules. Els espectacles han estat representats en 47 països d’Europa, Amèrica, Àfrica i Àsia. I muntatges com Pedra a pedra de Rosa Díaz han estat traduïts i representats per Tian Gombau en 10 idiomes. Un total de 3.700 funcions que han fet gaudir a grans i menuts de les propostes escèniques nascudes a la ciutat de Castelló de la Plana.

Tampoc li falten premis a l’Home Dibuixat. Nominat dues vegades als premis Max de la SGAE, finalment, l’any 2020, Sabates noves va rebre el Premi Max al millor espectacle per a públic infantil i familiar. S’afegeixen a l’estat espanyol, dos premis Feten a Xixón, dos premis a la Fira de Titelles de Lleida, un premi de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, Premi Oci i Cultura de Cadena Ser Castelló, Premi d’Arts Escèniques de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Premi Avetid a la trajectòria internacional i Millor intèrpret i manipulador a la Mostra de Titelles de la Vall d’Albaida. Pel que respecta a l’estranger, la companyia ha rebut premis a festivals de Polònia, Marroc, Sèrbia, Xina, Croàcia, Rússia i Bòsnia-Herzegovina.

Passió d’ofici

Tian Gombau explica que «tot allò que hem posat dalt dels escenaris ha nascut amb la passió que aquest ofici requereix. I ho hem compartit amb sinceritat, mirant als ulls dels espectadors per a viure este ritual fugaç que es produeix quan les llums de la sala s’apaguen».

En els mesos vinents fins a l’estiu i també per a la pròxima temporada, la companyia té previst actuar en diverses programacions, festivals i països, entre els quals cal destacar el Festival Avignon Off 2022 a França, Senegal, Finlàndia, Alemanya, Portugal, Grècia, EE.UU. i la temporada de 24 funcions de Mes nouvelles chaussures al Théâtre de Marionnettes de Genève. Altres funcions al País Valencià, Catalunya, Canàries, Balears i Navarra ompliran la seua agenda.

Il·lusionat per aquests 30 anys, Tian Gombau afegeix «esperem que recordeu amb estima algun fragment de les obres que heu presenciat. Nosaltres vos guardem a la memòria com el tresor més preuat que una companyia pot tindre. La vostra mirada i el vostre alè ja formen part de l’ànima teatral de L’Home Dibuixat».