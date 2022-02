Els Catarres, després de tres anys de silenci, tornen als escenaris amb ‘Diamants’

Els Catarres tornen a l’actualitat musical després de tres anys de silenci discogràfic amb el seu cinquè disc, ‘Diamants’, que es presentà el divendres i suposa una demostració de la creixent maduresa musical del trio gironí. Les dates de la gira de ‘Diamants’ s’anunciaran properament i en aquesta gira de presentació faran parada a diferents ciutats valencianes.

‘Diamants’ (Halley Records) està compost per 11 cançons noves, una obra polièdrica i estilísticament variada que viatja del pop al folk, amb reminiscències d’altres estils musicals i que, igual que un diamant, té diverses facetes i arestes i brilla amb l’optimisme característic del grup. Els aires estiuencs del tema «Honestament» conviuen al disc amb altres sonoritats, com les africanes d’ «Avui t’he vist’», l’èpica de «Diamants» i l’energia de «T’odio», mentre que les temàtiques ens parlen de recomençaments, emocions, alliberament i el tancament de les ferides. La cançó més antiga del grup és «La solució», que va nàixer durant els anys d’institut d’Èric Vergès i Jan Riera i que ara han rescatat de l’oblit per donar-li un vestit nou a ‘Diamants’.

Com en cada llançament discogràfic del grup, els àlbums físics de ‘Diamants’ es conceben com a peces úniques, acabades i personalitzades per ells mateixos. Si en anteriors treballs han recorregut a l’ús de tampons, de pintura en sprai o de polaroids, al cd de ‘Diamants’ el protagonista és un ‘rasca-rasca’, que revela a la portada un fons de colors diferents. «En aquest cas, no ens atrau tant la idea de trobar la sort darrere la pintura, sinó remarcar que sovint, al rascar la superfície, aprofundint una mica i esforçant-nos en arribar al cor de les coses és quan trobem el seu autèntic valor», expliquen Els Catarres.

La vinculació valenciana

Els Catarres són un grup de música català d’estil pop-folk compost per Èric Vergés, Jan Riera i Roser Cruells. Des dels seus inicis, al 2011, la bandsa ha tingut una presència destacada a les cites musicals valencianes, amb presència a festivals com Feslloc, Festivern, Arenal Sound o Ganxo Rock. L’últim videoclip del grup, ‘Diamants’, presentat a finals de 2021, ha estat realitzat pel director i creatiu audiovisual valencià Pau Berga i es va rodar, entre altres localitzacions, al Museu de Belles Arts de València.

Van saltar a la fama l’estiu de 2011 amb la cançó «Jenifer» i el mateix 2011 va sortir a la venda el seu primer àlbum, ‘Cançons 2011’. Al 2012 van publicar l’àlbum ‘Tintín i la contorsionista’ i van afegir als seus directes instruments de vent-metall: trompeta (Jaume Esteve); trombó (Marc Ruescas) i percussió (Malena). El 2013 van publicar el seu tercer treball, ‘Postals’, que va vindre seguit, al març de 2015 per ‘Big Bang’. Van acabar la gira amb un total de més de cent seixanta concerts i nombrosos reconeixements. Al març de 2018 van publicar el seu quart álbum, ‘Tots els meus principis’, amb una gira que va passar per l’Índia, Regne Unit, Irlanda i que va concloure amb un macro espectacle simfònic al Sant Jordi Club de Barcelona.