La Jove Orquestra Simfònica de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) torna la vesprada de hui, diumenge 27, als escenaris per a oferir una gala lírica especial. La cita tindrà lloc a les 18.00 a l’Auditori del Palau de les Arts de València i suposarà la primera actuació de 2022 de la formació.

Per a Manuel Muñoz, vicepresident artístic de la FSMCV, l’esdeveniment recollirà «un programa molt atractiu, molt especial. Es tracta d’una gala lírica en la qual la Jove Orquestra de la FSMCV actuarà acompanyada de grans cantants de la lírica espanyola, al costat d’alumnes de la A.I.D.O, i amb la col·laboració de l’Orfeó Valencià».

Amb això, la Jove Orquestra Simfònica participarà en la celebració del 50 aniversari del prestigiós Orfeó Valencià, dirigit per Josep Lluis Valldecabres. «Una formació artística valenciana, de la ciutat, de solera, que estarà amb nosaltres col·laborant en aquest concert líric en el marc del seu 50 aniversari», afig el Vicepresident.

A més a més, la gala lírica comptarà amb les veus dels cantants professionals Lorena Valero, mezzosoprano, i Enrique Ferrer, tenor. Dos perfils que per a Muñoz aportaran «un caràcter professional a la gala i que, d’alguna manera, afegiran eixa experiència als nostres músics joves perquè puguen gaudir d’aqueix moment i de l’experiència amb cantants professionals».

La gala comptarà amb més novetats entre les quals, Manuel Muñoz destaca que «la FSMCV ha obert l’orquestra als alumnes del Conservatori Superior de València i Castelló, fruit d’un conveni que tenim les tres entitats, perquè puguen realitzar les pràctiques artístiques externes que tenen dins del seu pla d’estudi».

A més, a la Jove Orquestra li acompanyarà una selecció de joves directors gràcies a la habitual col·laboració amb l’Acadèmia Internacional de Direcció d’Orquestra «José Collado» (A.I.D.O.), que per quart any consecutiu treballa al costat de la FSMCV en aquest projecte artístic i que dirigiran a la formació en la primera meitat de l’actuació, sent reservada el final d’aquesta per a la direcció de Cristóbal Soler, el seu director artístic des de la seua fundació, a l’any 2014.

Com és habitual, dins del projecte artístic i pedagògic de la Jove Orquestra Simfònica, cada concert ve precedit per una sèrie de trobades formatives, en els quals la plantilla treballa el repertori, tant amb el director artístic, el mestre Cristóbal Soler, com amb altres directors procedents en aquesta ocasió de l’Acadèmia A.I.D.O. Això permet oferir als joves músics una primera experiència dins d’un entorn orquestral semi-professional, a més de procurar una formació addicional, en treballar sota la batuta de diversos directors d’orquestra. Aquestes trobades pedagògiques s’han celebrat en Les Arts en els caps de setmana del 19-20 i 26-27 de febrer.

Per a Ana Villaescusa, flauta travessera de la Jove Orquestra Simfònica aquesta trobada ha suposat «una gran oportunitat de treball en poder estar al costat de Cristóbal Soler i aprendre del que aconsella als academicistes de la A.I.D.O així com dels directors convidats com Giovanni Pompeo». Unes jornades que han servit també com a aterratge social per als joves músics. «Una experiència molt bonica que m’ha permés conéixer a joves músics de la Comunitat Valenciana i poder compartir amb ells els nostres pensaments i entusiasme per la música», declara per la seua part Marina Gómez, clarinet de la formació.

Amb això, aquesta vesprada, a partir de les 18.00, a l’auditori del Palau de les Arts s’abordarà un repertori líric basat en àries d’òpera i romances de sarsuela, entre les quals s’inclouran cèlebres peces com a ‘Doña Francisquita’, ‘La Marchenera’ o ‘Carmen’. Per a Cristóbal Soler, «estem parlant de combinar joventut, experiència i entusiasme en un programa en el qual mesclem òpera i sarsuela en números molt coneguts i altres més ignorats».

l’orquestra de la fsmcv. Últims assajos dels joves músics abans del concert d’aquesta vesprada a l’Auditori del Palau de Les Arts, el primer de la temporada de 2022. 1 Una violinista amb els companys de corda F

2 El director de l’orquestra de la FSMCV. F