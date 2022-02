Quan comence a escriure aquesta columna, Rússia fa poc que ha declarat la guerra a Ucraïna. Res no pot ser més trist, ni més horrible, ni més dolorós que una guerra. Siga quin siga el país on s’esdevinga, òbviament. Però aquesta, dins Europa, encara sembla més espantosa, per la proximitat.

Del meu temps d’infant, només recorde un malson que segurament es va produir en més d’una ocasió -i conste que a casa meua ningú no parlava mai de la guerra del 36-39, perquè, per fortuna, la família no comptava amb baixes en les seues files. Però, segurament, en algun moment la meua àvia hauria parlat de l’avi, que va estar al front, amb els republicans. I jo, influenciat per allò i per les imatges cinematogràfiques que hauria vist en aquella edat, em vaig veure assetjat en somnis per l’arribada de la guerra a ma casa.

La solució de l’infant que era jo, llavors, era tan bàsica com inútil: m’imaginava amagant-me, amb la mare i l’àvia, sota terra, entrant per l’obertura d’una séquia, ubicada prop de casa. De quan encara hi havia séquies prop de les cases, al meu poble. Una solució del tot inútil, però que em va portar, juntament amb conviccions molt més fermes i raonades, ja en l’edat adulta, a ser objector de consciència en un temps en què aquella opció podia comportar problemes.

Ara mateix no puc deixar de pensar en tota la por, tota la desgràcia, tota la mort, la fam, el dolor, la desesperació, les llàgrimes, els crits, la impotència, la ruïna, les pèrdues i la misèria que aquesta guerra que comença portarà. I no sé si la situació lamentable d’una sola d’aquelles persones paga la pena de posar una bandera o una altra en un edifici públic. I, per suposat, no justifica els somnis megalòmans de ningú.

Sóc conscient que darrere de les guerres i ha, a més -i per damunt de tot-, interessos econòmics i polítics -geopolítics en aquest cas-, interessos de gent que no anirà al front, però que guanyarà molts diners, tant si la victòria és per als uns com si ho és per als altres. I aquesta gent que s’enriquirà, no tindrà en compte tot el que hauran perdut els altres: ni tan sols els conciutadans de la pàtria -siga la que siga- que se suposa que defensen, per qualsevol motiu real o inventat. L’horror de la guerra, en aquest temps de pesta, només portarà més mort. Sona apocalíptic, però és així. I malauradament, no podré amagar-me en la séquia aquella de la meua infantessa.