Susana, xica ben coneixedora d’esta llengua, dependenta caixera d’una cadena de supermercats, i lectora d’esta columneta, a vegades, quan em dispose a pagar la compra, em fa algun comentari de les paraules emprades en la setmana en esta columneta. El dilluns passat, en la botiga de Castelló (Ribera Alta), a on treballa, li vaig dir que les paraules d’eixe dia, de la columneta de ‘Panorama’ de Levante-EMV no les coneixeria. Ella, que es prea, amb molta raó, del seu coneixement de la seua/nostra llengua, i manuelina i mig socarrada xativina com és, diu que alguna de les que he posat, de segur que la coneix. Quan li dic que els vocables d’eixe dilluns eren «reballar», «cudol» i «trinxo», em recita una retafila de frases amb eixes tres paraules que confirma el seu domini del valencià. Entre eixes frases, en va dir una que va provocar un comentari seu afegit. Va dir: «Va reballar una poalada d’aigua i el va ‘mullar’ tot». I va agregar: « ‘Mullar’, com diu el meu fill, per l’escola, jo diria ‘banyar’». Molt bé per Susana, ella diria que «... el va ‘banyar’ tot», com supose que ho dirien vostés, o la majoria de vostés, de mitjana edat en amunt. O jo mateix. Si a algú li cau una poalada d’aigua, queda banyat o banyada. En castellà, «mojado» o «mojada». «Mullar» és, principalment, ‘ficar (una cosa, especialment un menjar) en un líquid i traure-la’, «Li agrada molt mullar pa en el suquet de peix», «M’enxisa mullar els bunyols en el xocolate». Però també significa, en algunes zones, arreplegat pels diccionaris, «banyar», quan este verb té els sentits de «xopar», «amerar», etc. «Mullar» té també els significats de ‘traure profit indegudament d’algun assumpte poc lícit’, «En eixa direcció general han mullat i s’han enviscat uns quants»; ‘implicar-se o comprometre’s en un assumpte’, «Tu sí que t’has mullat i has donat la cara pels companys». Però una cosa sense valor, sense efectivitat, una decisió o un acord que no es complix ni es complirà és «paper banyat». En castellà «papel mojado».

I «mullada» és ‘acció i efecte de mullar’, però «ficar la mullada» és una locució verbal que significa ‘intervindre en una conversa, en un assumpte, espontàniament, sense estar invitat a fer-ho’, ‘clavar-se algú a on no li importa’, ‘ficar (la) cullerada’, «Antoni es clava a on no el criden, sempre fica la mullada en conversacions de temes que ni sap ni entén». «Ficar la mullada» és una locució pròpia i privativa de la nostra llengua, sense una traducció exacta en castellà. En la llengua veïna, una locució equivalent seria «meter baza». I ‘banyar impregnant de líquid’ és «xopar», un verb molt expressiu de la nostra llengua i d’una morfologia ben valencianocatalana, «Plou prou, si no agarreu els paraigües vos xopareu», «Vinc xopat, de suor i d’aigua que m’he tirat damunt en passar per la séquia». I agarrar una «banyada», un dia de pluja, o perquè algú ens reballa una poalada d’aigua o per suar a manta, és també agarrar una «xopada».