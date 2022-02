València és terra d’il·lustradors i narradors d’històries. Només mirant els Premis Nacionals d’Il·lustració i de Còmic ja s’entreveuen grans noms com el d’Ana Juan, Paco Giménez, Paco Roca, Ana Penyas o Cristina Durán.

Precisament aquesta última, Cristina Durán, és l’artífex del cartell de la segona edició del Saló del Còmic de València, un esdeveniment que només en la seua primera edició va rebre més de 25.000 visitants. Aquest any, el Saló del Còmic de València, organitzat per Fira València del 4 al 6 de març, es vertebra sobre el concepte Del còmic popular a la novel·la gràfica. «Permet una mirada ampla a l’essència del còmic, la seua història, el seu present i el seu futur», expliquen Armando Nsue, director de l’esdeveniment, i Daniel Tomás, director de continguts. Els organitzadors, a més, posen l’èmfasi en el respecte fidel del Saló al còmic valencià en particular.

Tant és així que l’Associació d’Editorials del País Valencià (AEPV), que ja va participar en l’edició anterior, ha anunciat dues novetats. En col·laboració amb Fira València i la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports amplien l’espai dedicat a les editorials valencianes, que es duplica a 400m2, i, a més, amb el suport de l’Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial (IVACE) organitzen un mercat internacional de drets gràcies al qual editorials de França, Portugal, Gran Bretanya o Itàlia visitaran el Saló i podran establir contactes comercials amb els productors valencians. «Incorporar un mercat de drets al Saló del Còmic suposa avançar en la internacionalització i la professionalització del sector valencià», afirma la presidenta de l’AEPV, Àfrica Ramírez.

Guillermo Morales, director editorial, i Yolanda Dib, responsable de comunicació de Grafito Editorial conten que una de les principals potes del seu model de negoci és la producció d’autors espanyols amb l’aspiració de poder vendre els drets editorials a l’estranger, amb alguns dels seus títols ja en circulació en països com Alemanya, Holanda, França, Bèlgica o Portugal.

El Saló del Còmic de València s’està assolint com un dels esdeveniments del còmic amb més projecció, tant per al públic general, que podrà gaudir d’activitats i trobades amb autors a la seua ciutat, com per als professionals del sector, que veuran València com un punt de trobada global. «En Fandogamia hem organitzat sessions de dedicatòries amb autores i autors per als tres dies, amb un dels stands més grans i complets que hem muntat mai», explica Pedro F. Medina, editor de l’editorial valenciana.

El sector valencià del còmic confia en el seu producte. Nacho García, responsable de comunicació del Grup Sargantana afirma: «tenim tota la confiança en el nostre catàleg, ja que comptem amb dos pilars bàsics en el nové art», referint-se a Aleta Ediciones i a Desfiladero Ediciones, ambdós segells especialitzats en còmic.

Març promet ser un mes marcat per la il·lusió i l’orgull local. Després de dos anys d’aturada per la pandèmia i abans de tornar a celebrar també una edició de falles en la seua esplendor, serà primer el torn del còmic, que busca fer de València terra de les llums, de les flors, però també terra d’històries il·lustrades.