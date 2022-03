Xavi Sarrià presenta ‘Causa’, el segon avançament del seu nou treball, on el fundador i líder d’Obrint Pas fusionava electrònica i música tradicional per parlar de l’expulsió dels moriscos el 1609. Un himne que s’arrela a la memòria oblidada de racons com el Molinar d’Alcoi, Corbera d’Ebre, el Molí Pasiego de Sueca o La Model de Barcelona per cantar contra les crisis actuals i l’auge de l’extrema dreta.

El videoclip és una producció de Tourmalet Media, on es recuperen imatges de deportats, morts i supervivents valencians a camps d’extermini com Ravensbruck o Mauthausen. L’avançament, a més, compta amb la col·laboració de la rapera barcelonina Elane. El nou treball està previst que isca a l’abril. «Causa» és un homenatge a la gent treballadora, «que ens ajuda a recordar d’on venim i a tirar endavant, perquè com diu la cançó ‘venim de lluny i ens tenim a prop’».