«Les festes populars són una ferramenta de poder i com a tal estan controlades pels grups predominants de cada comunitat. (...) la festa es transforma perquè sinó, mor», explica la sociòloga Verònica Gisbert, que ha investigat les festes populars amb perspectiva de gènere. Gisbert, autora de la tesi «Dones en peu de festa, accions col·lectives i emocions en els espais festius», apunta que les festes poden esdevenir una palanca de canvi, no sols en la pròpia festa, sinó també en la societat.

I en aquest context, què significa construir feminismes des de la cultura popular? Per a nosaltres significa parar, reflexionar i debatre; exposar, escoltar-nos, cuidar-nos, acollir la diversitat, pensar juntes i finalment prendre decisions i dur-les a terme. D’aquesta manera va néixer aquest eslògan: ‘Construïm feminismes des de la cultura popular’, fruit dels debats interns que tinguérem la comissió feminista de la Jove Muixeranga de València durant l’organització de la participació muixeranguera el 8M de 2018. Aquesta és la manera com ens agrada treballar i com ens agrada concebre la nostra aportació a la cultura popular.

8M, totes al carrer!

En els darrers anys hem estat afortunades de poder participar com a dones muixerangueres en els actes feministes proposats a València tant per al 8M com per a la Fira Feminista i altres accions, junt amb dones de la Jove Muixeranga però també d’altres colles del País Valencià. El 2018 ens vam ajuntar entre 70 i 80 dones músiques i muixerangueres, i vam construir un Remat d’Alta de 5 i una Senieta a la plaça de la Mare de Déu, envoltades de milers de dones amb qui compartíem les mateixes reivindicacions. El 2019 ens organitzàrem unes 150 dones de diferents colles per a bastir dos Remats d’Alta de 5 simultanis i després un retaule davant les Torres de Serrans. L’any següent, el 2020, vam provar un altre format, les dones de la Jove Muixeranga vam oferir un taller i una xicoteta actuació a l’acampada feminista de la plaça de la Mare de Déu, mentre que en altres punts del territori es van fer altres accions. El 2021 la pandèmia no ens va deixar eixir, però enguany acudirem a la crida i el 8M tornem totes al carrer!

Hem estat afortunades, sí, però les coses no passen per art de màgia. Perquè aquestes figures es pogueren alçar hi va haver un gran esforç i treball de coordinació que va aconseguir unir tantes dones, desconegudes en alguns casos, de cossos diversos i provinents des de diferents punts del territori valencià, amb un únic objectiu: bastir figures muixerangueres amb camises multicolor ben sòlides, segures i participatives per tal de fer-nos visibles en una data tan assenyalada com el 8M.

I els nostres companys de colla? Allà estan cada any, presents, una passa per darrere, guardant bosses i motxilles, tenint cura de les criatures que no pugen, atents a tot allò que ens faça falta. Hi ha moltes coses a fer, també, quan no s’està a la primera línia de visibilitat. D’això les dones en sabem un munt. I eixe dia, el 8M especialment, és una gran oportunitat per a poder veure què passa quan es capgiren els rols, encara que siga un poquet.

Però el 8M és només un dia. N’hi ha 364 més en els quals la pràctica i la mirada feministes cal que estiguen presents en la colla, en les relacions, en nosaltres mateixes. En les colles de cultura popular, en la festa, també seguim encara sota el paradigma del sistema patriarcal, amb les seues estructures de poder i les desigualtats que comporta. Qui pren les decisions a la colla? Per què hi ha gent que parla més fàcilment a les reunions? Qui té cura de la xicalla als assajos i actuacions? Qui neteja els caus muixeranguers? Com estan situats els rols, els rangs i els privilegis? Com gestionem els conflictes? No tinguem por a posar els esforços a deconstruir-nos des dins de les nostres colles, a reflexionar, a analitzar el col·lectiu i a formar-nos, i així sembrarem noves pràctiques per a construir també des de les muixerangues una societat que pose realment la vida al centre.