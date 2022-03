La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura va lliurar el dissabte passat, 26 de febrer, els Premis Fundació Bromera al Foment de la Lectura 2022. Durant el transcurs d’una gala literària al Centre cultural La Beneficència de València, es va reconéixer la trajectòria literària de l’escriptor Carles Cano i el treball a favor de la lectura, la cultura i la llengua d’Albena Teatre i la Biblioteca Pare Arques de Cocentaina.

Prop de 200 persones van ser testimonis d’una gala que tornava a la normalitat després de la pandèmia, i que s’iniciava amb el record del patiment del poble ucraïnés i l’emotiu homenatge al poeta Marc Granell, qui l’any passat va ser el guardonat a una gala telemàtica, sense públic. La directora de la Fundació Bromera, Rosa Mengual, va encetar la gala d’uns premis que va qualificar d’especials i necessaris. «Especials perquè enguany la Fundació compleix 20 anys i necessaris perquè amb aquests posem en valor els nostres referents culturals», afirmava Mengual.

Tot seguit s’escoltaren les paraules d’agraïment i les reivindicacions que els guardonats i guardonades van pronunciar durant les seues intervencions. L’escriptor i narrador Carles Cano va dedicar el premi al seu estimat amic Llorenç Giménez, amb qui va compartir bona part de la seua trajectòria com a narrador oral. Carles Cano ha conreat un exitós catàleg d’obres literàries que el situen com un dels escriptors de literatura infantil i juvenil més llegits del País Valencià.

Així mateix, Dolors Insa, directora de la Biblioteca de Cocentaina, va insistir en la importància d’invertir en biblioteques per a garantir «formació, cultura i democràcia». La Biblioteca Pare Arques de Cocentaina va ser una de les primeres que va crear espais virtuals centrats en el món de la lectura.

Per últim, Antoni Benavent i Carles Alberola, fundadors d’Albena Teatre, van destacar que el valor principal de la companya ha sigut saber envoltar-se d’un gran equip humà. Gràcies al treball rigorós, digne i professional que defenen els seus fundadors, Albena és la productora d’espectacles més dinàmica del teatre i l’audiovisual valencià.

El lliurament va estar amenitzat pel tàndem Cashalada, format pels actors Noèlia Pérez i Josep Zapater, que es va encarregar també de conduir l’acte i de transformar-lo en un autèntic musical literari. Amb la sala de gom a gom, van cantar cançons dels muntatges teatrals L’aneguet lleig i Tic-tac, entre altres, i van musicar poemes de Carles Cano.

Els Premis Fundació Bromera al Foment de la Lectura reuniren a la Beneficència un nodrit grup de representants del món cultural i literari, juntament amb els representants públics, encapçalats per la directora general d’Innovació Educativa i Ordenació, Reis Gallego i la subdirectora general del Llibre, Arxius i Biblioteques, Rosa Codonyer. Hi assistiren també Immaculada Cerdà i Verònica Cantó, acadèmiques de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua; Dolors Pedrós, membre del Consell Valencià de Cultura, i representants locals com els alcaldes d’Alzira i de l’Alcúdia, i l’alcaldessa de Cocentaina.