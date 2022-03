La lluita per donar-li visibilitat al paper de la dona en la música valenciana és una tasca que es duu a terme els 365 dies de l’any des de les societats musicals de la Comunitat Valenciana, on cada any es fan més passos en ferm cap a aconseguir la paritat no sols entre les intèrprets sinó també entre els llocs de responsabilitat. Malgrat la descentralització del calendari quant a aquestes accions, les primeres setmanes de març, envoltant el 8M, tenen una rellevància especial. Com és habitual, són les dates on la Banda Simfònica de Dones de la FSMCV agafa ritme.

Parlem amb Norma Comes, acabada de nomenar directora de la formació, perquè ens explique com estan transcorrent aquestes setmanes d’activitat, que conclouen aquest cap de setmana amb dos concerts a Sant Mateu i Morella.

La Banda de Dones va tornar a l’activitat amb una nova plantilla fa unes setmanes. Com han transcorregut els primers assajos?

Aquests dos caps de setmana que hem estat treballant juntes per primera vegada han anat genial. Han sigut moltes hores d’assaig, molt productives. Les xiques han estat molt receptives, amb moltes ganes de treballar i tocar juntes. Les he vistes serioses però al mateix temps ho hem passat molt bé. Hi ha molt bon ambient, molt bon rotllo, molta complicitat, i això es nota a l’hora de treballar perquè es treballa a gust i el rendiment és molt bo.

Per a moltes d’aquestes xiques és la seua primera vegada en una formació així en estar encara en edat d’estudiant. Com ha funcionat la relació entre les músiques?

Les xiques estan molt contentes, amb molta il·lusió. El fet de ser totes xiques té aqueixa coseta especial i fa que la gent ho faça tot amb moltes ganes i molt emocionades. Ha anat molt bé perquè el repertori que hem assajat és molt bonic, molt amé.

Entrant en els concerts de Sant Mateu i Morella, què ens pots comptar d’ells?

Tenen dues parts una mica diferenciades, la primera part està composta per un repertori escrit per compositores femenines. Consta de dos pasdobles i dues peces d’una compositora estatunidenca que es diu Shelley Hanson i de compositores valencianes com Sara Galiana.

Algun moment a destacar?

Estrenem un pasdoble compost per una membre de la banda que és Andrea Picó, que a més va guanyar el concurs de pasdobles de la ràdio, del programa De Banda a Banda. També, tenim en el repertori un pasdoble d’una servidora que humilment vaig usar per a entrar en el món de la composició, encara que no soc compositora per a res, el meu és dirigir, però vaig pensar que m’agradaria tocar-ho amb elles, que seria per a mi molt especial.

I respecte a la segona part del concert?

La segona part està composta per dues obres. La primera, ‘A movement for Rosa’ de Mark Champhouse, un compositor americà, es basa en la història de Rosa Parks, que va ser una dona que allà pels anys 50 es va negar a alçar-se del seu seient de l’autobús per a donar-li el seu lloc a un blanc. Després, la segona obra es titula ‘Rubicó’. El ‘Rubicó’ és un riu que està al Nord d’Itàlia i que, per ser breu, fa molts anys Julio Cèsar va travessar, en una gosadia en la qual pensaria «arribaré a Roma per ací». Des d’aquell moment, aqueixa frase «Travessar el Rubicó» s’utilitza molt per a simbolitzar el «faré això i a veure què passa», i en una certa manera em va inspirar una mica aqueixa metàfora. És el que les dones hem hagut de fer en alguns àmbits de la vida com per exemple el musical. Per a la secció comptem amb les maravilloses sopranos Yasmina Müller i Marian Torres.

a pocs dies del 8M. Malgrat la descentralització del calendari quant a aquestes accions, les primeres setmanes de març, envoltant el 8M, tenen una rellevància especial. Com és habitual, són les dates on la Banda Simfònica de Dones de la FSMCV agafa ritme.