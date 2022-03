Demà és 8M. Dia Internacional de les Dones. Un dia de reivindicació, perquè –ja sabeu– encara queda molt per fer. No només per fer! Malauradament, les conquestes socials no són inamovibles, s’han de salvaguardar també.

Queda molt, efectivament, en ajudes a les víctimes de la violència masclista, en educació, en conscienciació, en cures. L’avançament social depén de l’acció política dels governants, però també de la ciutadania, dels carrers, de les accions quotidianes de la gent. Com ja és habitual en aquest espai, reivindiquem els llibres com una forma de reivindicar, d’aprendre, de viure i de canviar el món. És per això que a continuació hi ha cinc llibres feministes per a tota mena de lectora i lector. Bones i revolucionàries lectures.

1. I tu, ets feminista? (Edicions Bromera)

Gemma Celestino, doctorada en filosofia per la University of British Columbia, escriu aquest llibre abordant el feminisme des d’un punt de vista filosòfic. Així i tot, és un llibre molt assequible per iniciar-se en la teoria feminista, ja que parla des de la quotidianitat i amb una estructura de pregunta-resposta.

2. Feminismes revolucionaris (Sembra Llibres)

Un pas més en la lectura de teoria feminista, igualment lleugera, és aquest volum que signen Brenna Bhandar i Rafeed Ziadah oferint un debat sobre la necessitat i la urgència d’incorporar els feminismes antiracistes i anticapitalistes a les propostes polítiques. Ho fan mitjançant entrevistes a activistes i pensadores de referència: Avtar Brah, Gail Lewis i Vron Ware sobre diàspora, migració i imperi; Himani Bannerji, Gary Kinsman, Leanne Betasamosake Simpson i Silvia Federici sobre el colonialisme, el capitalisme i la resistència; i Ruth Wilson Gilmore, Avery F. Gordon i Angela Y. Davis sobre el feminisme abolicionista de les presons.

3. El manifest de les cures (Tigre de Paper)

Un text signat per The Care Collective, que posa èmfasi en això: la col·lectivitat des del feminisme. Aquest volum, també molt assequible, et fa recuperar la fe en la humanitat i et fa entendre la necessitat que totes les persones tinguem una xarxa per a estimar i cuidar, i perquè ens estimen i ens cuiden. Les cures són una necessitat des que naixem fins que morim i el feminisme és qui està assenyalant les mancances que la nostra societat presenta davant aquestes necessitats vitals.

4. Entre dones (Balandra Edicions)

Si l’assaig no va bé, també hi ha opcions a la narrativa. Aquest volum és un recull de relats, per la qual cosa també està signat de manera col·lectiva, però en aquest cas amb deu dones de renom en les lletres valencianes: Núria Cadenes, Isabel Canet Ferrer, Mercè Climent, Maria Josep Escrivà, Isabel Garcia Canet, Pepa Guardiola, Carme Manuel, Anna Moner, Lliris Picó i Raquel Ricart.

5. La guerra no té cara de dona (Raig Verd)

Donada l’actualitat que vivim les últimes setmanes, va bé rescatar aquest títol d’Aleksiévitx. Prop d’un milió de dones van combatre a les files de l’Exèrcit Roig durant la Segona Guerra Mundial. A través de la memòria d’aquestes s’acaba descomponent el relat de la victòria d’homes que escriuen sobre homes.