El Feslloc ha sigut un dels festivals amb més consciència pel que fa a la paritat dalt de l’escenari. Any rere any l’organització ha anat sumant complicitats que han fet que la presència femenina augmente cada edició.

Al cartell liderat per les gallegues Tanxugueiras s’incorporen les noves revelacions de la música valenciana Esther que presenta ‘Les teues ales’ (Primavera d’hivern, 2021) i Sandra Monfort presentant ‘Niño Reptil Ángel’ (Hidden Track Records, 2021). També s’afegeixen les bandes Aina Palmer, Jazzmatiks i la solista catalana Joina. El Feslloc fa així un pas més que el rellança com a un dels festivals més paritaris de l’estiu.

En definitiva un autèntic aparador artístic que reflecteix la diversitat i pluralitat de propostes on també es podran viure les noves cançons i directes dels retornats Auxili, Smoking Souls, Xavi Sarrià, Ginestà o La Fúmiga. I no només musicals, també de manera digital es pot seguir el dia a dia dels creadors de contingut del Feslloc, Saray Cerro i Fran Tudela ‘Cabrafotuda’ on conten les seues experiències i consells en clau d’humor.

El festival Feslloc torna en l’edició d’enguany al seu format original d’acampada els dies 7, 8 i 9 de juliol. Una notícia tan esperada que la primera i segona promoció d’abonaments es van esgotar el primer dia de posarse a la venda. Actualment, els abonaments estan a la venda a un preu de 48 euros amb els quals s’inclou l’acampada.