‘El tocadiscos de Joan Fuster’, és una proposta de teatre amb música coordinada per Pau Alabajos i el festival Barnasants dins de la programació de l’Any Joan Fuster. S’estrenarà en el Teatre Principal de València el 22 i 23 d’abril, i després passarà per Castelló i Alacant, a més de passar per les capitals culturals valencianes, Alzira i Aielo de Malferit.

‘El tocadiscos de Joan Fuster’ s’ha creat a partir d’una selecció de textos fusterians que reflexionen sobre el moviment cultural de la Nova Cançó. Conforma un trencaclosques de pensaments, aforismes i dissertacions que serveixen com a base per a una entrevista fictícia protagonitzada per Fuster i una jove periodista amb qui dialoga sobre el paper que van jugar Els Setze Jutges en la lluita antifranquista, sobre la importància de la Nova Cançó durant la transició democràtica i sobre qüestions socials, polítiques i culturals que afecten la nostra història recent.