Empoderament té un significat obvi: les persones adquirim el control de les nostres vides, d’aquesta manera assolim l’habilitat de fer i de definir. El fet muixeranguer es basa en la recuperació d’una tradició popular i per tant, entén prou d’aquest component, ja que és una manifestació humana i sense persones no podem fer muixerangues ni podem definir la muixeranga. Tanmateix, en clau feminista podem parlar d’empoderament muixeranguer com l’estratègia per enfrontar les estructures que determinen la vida quotidiana de les dones dins de la nostra activitat. Es per això que fer muixerangues ens empodera, i és que l’empoderament femení és una eina transformadora de les bases que perpetuen la dominació dins de tots els àmbits de la vida.

A la muixeranga, com a altres activitats culturals, no en tenim una fórmula màgica i infal·lible per generar empoderament femení. Encara que sí que hi podem trobar processos d’adquisició de consciència d’algunes injustícies o obstacles dins dels grups o colles muixerangueres, com són alguns tallers proposats per les colles o des de la Federació Coordinadora de Muixerangues. O, fins i tot, la creació de comissions per fer camí a una participació plena de les dones o persones amb altres adscripcions no normatives.

Aquestes eines d’empoderament no són casuals. Tot procés d’empoderament comença guanyant força interna. És a dir, amb la presa de consciència individual i amb l’oportunitat d’aprofundir en els obstacles per poder fer-los front. Un clar exemple en són les diferents torres humanes alçades per dones des de fa anys tots els 8 de març arreu del País Valencià.

En aquest sentit, la Federació Coordinadora de Muixerangues ha apostat per donar visibilitat a aquest component del fet muixeranguer, a través d’una exposició itinerant amb el títol de «Fer Muixerangues ens Empodera». A càrrec d’Anna Rosa Esteve, muixeranguera de la Nova Muixeranga d’Algemesí des de fa vint-i-quatre anys i, autora d’una sèrie de dissenys que componen l’exposició.

Anna Rosa ens descobreix un itinerari poc visible: «la sèrie mostra l’experiència muixeranguera de les dones, particularment de les vivències viscudes a la colla des de dins; de com les dones hem aconseguit fer-nos lloc amb la cura i el suport mutu, del camí que hem seguit per ser el que som nosaltres: mestres, presidentes, xiquetes, alçadores, bases, agulles...».

La primera parada de l’exposició, duta a terme per l’artista local Enadoble Graphic Art junt la Comissió feminista de la Nova Muixeranga d’Algemesí, va ser al km 0 muixeranguer, el Museu Valencià de la Festa va acollir la inauguració de l’exposició dins dels actes de la Muixerola 2021, de l’11 de desembre a l’11 de gener del 2022. Aquest poder de les dones encara es podrà contemplar a la Ribera Alta, l’exposició es trobarà a Guadassuar del 7 de març fins al 13 de març, coincidint amb el Dia Internacional de les Dones. Contribuint a fer un itinerari de visibilització de l’empoderament femení dins de l’activitat muixeranguera, que també farà parada a la capital de la Ribera Baixa, del 28 d’abril al 15 de maig.

La sèrie composta per deu làmines mostra la relació que hi ha entre la muixeranga i la inclusió de la dona dins del fet muixeranguer. Tot i això, cal dedicar espai i temps a aquest fet. No sols per la inclusió femenina a la cultura popular, sinó perquè la societat encara necessita d’una senda vertical junt al poder de les dones per transformar el biaix androcèntric imperant.

Per tant, aquesta exposició és el reflex d’una activitat que tracta la justícia social, la inclusió i la igualtat. La mostra ofereix una mirada vers la muixeranga com una activitat que dona pas a la participació de totes les persones que en formen part. I, per tant, a més de ser una activitat que forma part de la cultura popular, també és un espai on prendre consciència, on organitzar-se, on decidir i on poder actuar. Com a conseqüència, no hi ha dubte, fer muixerangues ens empodera i això ja és un fet visible.

