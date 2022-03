L’Almodí acollirà el pròxim de mes de maig, el dia 29, l’actuació de la cantant Valeria Castro, en la que serà un dels concerts més especials de la pròxima edició del festival Deleste. D’esta manera, la vocalista canària presentarà al públic valencià, i en format íntim, el seu l’EP chiquita. L’actuació de Valeria Castro a l’Almodí serà possible gràcies a la col·laboració del festival Deleste, el Palau de la Música de València i la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de València.

La regidora de Cultura, Glòria Tello, ha destacat que l’Almodí «és un lloc ideal per a este concert, ja que per les seues característiques té un format íntim, de proximitat, i que, a més, podrà atraure a un públic que podrà descobrir la bellesa d’una de les joies del gòtic civil valencià». Així mateix, Tello ha recordat que el Palau de la Música ja ha col·laborat amb el festival Deleste en dos ocasions, el 2018 i el 2019, i ha afirmat que «seguim donant suport al sector cultural valencià, i este festival és un dels més importants del panorama musical».

Les entrades per al recital de Valeria Castro a L’Almodí ja estan a la venda en el web oficial del festival. Les persones que ja hagen adquirit l’abonament del Deleste podran comparar les localitats a un preu especial. Cal recordar que l’aforament és limitat fins a completar el nombre d’entrades disponibles.

Per part seua, el director del Palau, Vicent Ros, ha afegit que «el Palau de la Música, com sempre, impulsa projectes d’interés músic-culturals de tot tipus com el pop, el rock o el jazz, i, en este sentit, el Deleste ens fa una proposta musical de primer nivell, a la qual donem suport sens dubte».

«Talent i dolçor»

Valeria Castro és una de les grans veus femenines de l’actualitat. En 2015, ella va començar a pujar versions acústiques en les xarxes socials. Tot va canviar dos anys després quan Alejandro Sanz va compartir una d’eixes interpretacions amb el missatge «quan s’uneixen talent i dolçor succeeixen coses com aquesta».

Posteriorment, l’artista va signar amb la discogràfica Warner Music Spain per consolidar el seu projecte i fer un homenatge a cançons emblemàtiques de la música espanyola de la dècada dels 90 i principis dels 2000 que també es va difondre en les plataformes digitals.

El següent pas va ser compondre temes propis. Eixes cançons destaquen per la seua sensibilitat, una estètica molt cuidada i reminiscències folklòriques. Sempre amb l’acompanyament de la guitarra espanyola, Valeria Castro ha lliurat peces com «Ay, amor», «La corriente» o «Guerrera» que formen part del seu primer EP, chiquita.

Este projecte, escrit completament per ella i produït per Alberto Torres i Nacho Mur, va aconseguir el milió de reproduccions en Spotify en el seu llançament. Actualment, la música de Valeria Castro és escoltada per més de 300.000 oients mensuals en plataformes digitals.