Foc i música, aquesta ha sigut sempre la recepta que cada mes de març encenia la vida de la ciutat de València. Perquè no hi ha maridatge més representatiu de la cultura i la manera de ser valenciana que la de la seua festa, les Falles, al costat de la música que emana de les seues societats musicals. S'acosten les dates i irremeiablement les grans vies de la ciutat ja adquireixen la seua pròpia banda sonora a ritme de percussió i vents. Foc i so! Són Falles.

I si les presents dates apareixen cada any marcades en roig en els calendaris dels centenars de milers de socis de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), enguany són més importants encara si cap. En paraules de Ricardo Sales, vocal de la junta directiva i un dels membres del projecte de música i falles de la Federació: «Les societats musicals necessiten sentir eixe contacte humà, que els seus músics estiguen actius, que en la societat hi haja activitat, i això es tradueix a eixir, tocar per al públic i demostrar i lluir el que millor saben fer, que és música».

Per a Toni Aliaga, vocal de la junta directiva responsable del projecte i president comarcal de la Ribera Alta «estem vivint aquestes dates amb esperança i amb la il·lusió de veure com a poc a poc torna tot a ser igual o fins i tot, per què no, millor. La nostra missió és mantindre una vigilància perquè tot es desenvolupe d'una forma responsable i satisfactòria i puguem gaudir tots de la música i la festa».

No fa falta recordar que els mesos de març més recents han quedat desproveïts d'aquesta gran unió que suposen les societats musicals i les Falles. L'any passat aquestes societats musicals, s'aferraven malgrat tot al seu esperit faller a través del concurs organitzat per FSMCV en el qual es buscava a la Societat Musical més fallera a través d'una sèrie de reptes musicals i festius amb un desenvolupament digital. Una acció per a alleujar les ganes d'inundar els carrers de música i que, junt al Festival dels Balcons que es va dur a terme al març de 2020, donaven senyal que, quan el moment anara oportú, les bandes tornarien a demostrar que seguien en la mateixa forma i amb el mateix apetit de festa que qualsevol altres Falles. Si no més!

Un retorn a la normalitat que a més portarà amb si un fort suport econòmic. La Federació xifrava en més de 2 milions d'euros les pèrdues que el col·lectiu patia per l'absència de les passades falles de març de 2021 en les quals més de 15.000 músics i 400 bandes deixaven els seus instruments a casa. «Les nostres societats musicals són entitats sense ànim de lucre pel que els diners que es recapta aquests dies s'invertirà en les pròpies societats, i especialment a les seues escoles de música, que en aquests moments són deficitàries. Recuperar aquesta injecció econòmica és una alegria per a tots», comenta aquesta vegada Daniela González, presidenta de la FSMCV.

Amb això, aquest març 2022 portarà el moment que les societats musicals porten esperant dos anys. Ara sí, unes Falles en gran. Per a l'ocasió, la FSMCV pretén donar veu als milers músics i amics que ompliran els carrers de pasdobles i altres composicions festives. Per a això hui llança una crida a tot el col·lectiu per a sumar els seus punts de vista únics i així amalgamar la pluralitat dels moments de celebració que la setmana que demà comença ofereix. Atents als canals de xarxes socials de la Federació i a l'etiqueta #FociSo!