Al principi era el vers. Des dels seus inicis, la festa de les Falles no s’entén sense la seua expressió literària. Les primeres falles nasqueren en un context d’eclosió de la literatura popularista (col·loquis, romanços, revistes satíriques o sainets). Estes manifestacions compartien públic, però també —o per això— temes, situacions i tipus protagonistes; i un mateix tractament basat en el realisme costumista, la sàtira i l’humor hiperbòlic al servici del grotesc. Eixes eren les claus que permetien que les falles —i els seus versos— foren un instrument més per a l’agitació de les classes populars. Era el moment de la festa transgressora i crítica, la que donava llum a llibrets censurats i herètics, abans de la progressiva domesticació i mercantilització.

La posterior institucionalització i ritualització de les Falles ha generat contradiccions en l’expressió literària d’una festa dinàmica, però que es regeix per esquemes conservadors. Així, a partir de la dècada de 1940, l’extensió de la figura de la fallera major donà lloc a una poesia epigònica del jocfloralisme, que establí un cànon difícil de trencar. Des de fa uns anys, però, ja hi ha potents veus que intenten superar la caduca visió exaltadora de la dona —compensatòria del seu escàs poder de decisió real en la festa— per endinsar-se en nous territoris de la lírica i cantar la festa en el seu conjunt.

Les Falles, com a generadores d’experiències compartides, en un moment que encara eren viscudes com una expressió popular, donaren lloc a tot un corpus de poemes humorístics, satírics, lírics o apologètics que trobaren en les revistes falleres el seu suport d’expressió natural. Cal reivindicar el llegat de Pensat i Fet, anuari faller, literari i cultural, que, des d’una insubornable lleialtat a la llengua dels valencians, esdevingué al llarg de la seua existència (1912-1972) altaveu dels lletraferits —i lletraferides— de totes les generacions i tendències, i que ens ha deixat algunes de les millors pàgines sobre la festa fallera.

D’altra banda, si bé els llibrets de falla arribaren a un elevat grau de fossilització cap als anys setanta, amb evidents símptomes d’esgotament del model clàssic, accentuat per l’aposta pel secessionisme lingüístic, el revifament experimentat per la cultura festiva en l’esclat de la transició feu que noves propostes anaren obrint-se pas per a donar un nou impuls al llibret de falla. Entre el fanzín i la revista fallera clàssica s’obriren camins per a la innovació i experimentació.

Així, algunes comissions començaren a concebre els llibrets com a obres monogràfiques al voltant d’un tema més o menys relacionat amb el monument faller de l’any. Eren llibrets que recollien formats diversos: articles d’opinió, assajos, poemes, fotografies o il·lustracions, amb firmes notòries en el món de la festa o en els àmbits més extensos de la cultura, (re)establint lligams i afectes. Sense deixar d’incloure elements habituals, els llibrets aprofundeixen en el que tenen de publicació miscel·lània, tendint a la monografia multiautorial i multidisciplinària. És així com el llibret de falla ha esdevingut un artefacte cultural, vehicle per a l’expressió creativa del col·lectiu faller.