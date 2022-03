Early Music Morella ha presentat a l’Institut Cervantes de París la seua onzena edició, en un acte al qual va seguir un concert de Capella de Ministrers, la formació de referència internacional en la música antiga.

El Curs i Festival Internacional de Música Medieval i Renaixentista, que organitza l’Associació Cultural Menges, promou l’accés a una formació d’excel·lència amb prestigiosos músics i ponents amb conferències, activitats i nombrosos concerts que se celebraran en la capital d’Els Ports del 22 al 28 de juliol.

L’acte celebrat el dijous va comptar amb la participació de Domingo García, director de l’Institut Cervantes de París; Rhamsés Ripollés, alcalde de Morella; Carles Magraner, director artístic d’Early Music Morella; Juan Ángel Vela del Campo, crític musical; i Ángela García, coordinadora de Early Music Morella.

Tot ells van exposar la programació que tindrà lloc en una edició, que sota el títol Mediterrània, abordarà un vast patrimoni artístic, que s’ha desenvolupat als països que banya la mar comú, des de la música tradicional, renaixentista i barroca. Una proposta que celebra la interculturalitat forjada durant segles i reivindica el mestissatge i vinculació entre la música culta i tradicional.

Homenatge a Cervantes

Capella de Ministrers, que compleix 35 anys de trajectòria artística en 2022, va abordar el programa ‘Clarobscur, llums i ombres del Segle d’Or’, per a retre homenatge a la figura de Miguel de Cervantes. La formació va estar composta per a aquest repertori per Delia Agúndez (soprano), Carles Magraner (direcció i viola de gamba) i Robert Cases (guitarra barroca i tiorba).

El festival oferirà 12 concerts, 3 conferències, una taula de debat i nombroses activitats complementàries. El curs, amb classes de cant, direcció coral, dansa, òrgan, flautes, vihueles, tiorba, guitarra, d’interpretació de música tradicional, tallers..., és un dels més especialitzats i destacats de música antiga d’Europa en els quals es combina la música culta i la tradicional abordada des de la perspectiva de la música històrica com a segell i tret distintiu. Està oberta a tots els públics, pretén suplir la manca d’estudis i investigació i abasta repertoris diversos que potencien el mestissatge cultural.

Sinònim de música antiga

Early Music Morella comptarà amb la presència de prestigioses formacions, músics i cantants com Capella de Ministrers, Patrizia Bovi, Pablo Márquez, Acadèmia CdM, Ensemble Andalusina Ibn Badja, Marco García de Pau dirigint al Cor Early Music Morella, així com una trobada de música i dansa tradicional.

Domingo García, director de l’Institut Cervantes de París, va afirmar que «Morella al juliol és sinònim de música antiga. Qualsevol que viatge a aqueix bell poble de la comarca dels Ports, a més de sentir-se més prop del cel, pot viure l’experiència d’endinsar-se de ple en el més profund de la música antiga».

L’alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, va destacar que «la música d’Early Music Morella s’uneix als monuments de la ciutat per a retornar-la a l’època medieval durant una setmana des de fa més de 10 anys».