La nostra companya col·laboradora i comunicadora ontinyentina Teresa Mollá Castells impartirà el pròxim 23 de març la conferència magistral de la III Trobada Feminista sobre Comunicació que organitza el Centre Cultural d'Espanya a Mèxic (CCEMx) i l'Escola Feminista de Comunicació de Mèxic. Es tracta d'una trobada inclosa en les activitats del “Mes de les dones” que impulsa el CCEMx, entitat dependent del Ministeri d'Assumptes Exteriors d'Espanya que té com a objectiu la promoció i cooperació cultural entre tots dos països.

Teresa Mollá intervindrà via zoom en la jornada inaugural de la Trobada, sent a més l'única ponent espanyola en una programació que inclourà durant quatre dies (23 al 26 de març) diverses taules redones, tallers i projeccions comptant amb la participació de professionals de sectors del periodisme i els mitjans de comunicació, la sociologia i l'art. En la seua intervenció, Mollá abordarà aspectes com les definicions de teoria feminista o importància de la formació feminista i del feminisme en el periodisme, entre altres continguts.

Des dels seus inicis com a comunicadora en 1999 en el setmanari “Crònica”, la seua àmplia formació en assumptes vinculats al sindicalisme i el feminisme l'ha portada a col·laborar en tota mena de mitjans de comunicació, principalment en ràdio, mitjans digitals i premsa escrita, destacant actualment la seua columna d'opinió setmanal en l'edició general del diari Levante-EMV. Autora de quatre llibres i creadora de tres blogs, ha col·laborat donant xarrades en diverses Universitats (València, Oviedo, Albacete, Complutense de Madrid) així com amb diferents organitzacions i sindicats sobre el paper de la dona en els mitjans de comunicació, feminisme i, principalment sobre violències masclistes, sent formadora de persones adultes i docents sobre aquests mateixos temes des de 2006.

En l'àmbit nacional i internacional destaca la seua col·laboració amb la Xarxa de Dones Periodistes i Comunicadores de Catalunya (XDPIC-CAT) a la qual porta vinculada des de 2008 just abans de l'expedició a Palestina impulsada per l'associació “Dones artistes per la pau” i en la qual ja va actuar com a reportera. La seua vinculació amb la XIDPIC-CAT va implicar la seua participació com a moderadora en la VI trobada de la Xarxa Internacional de periodistes amb visió de Gènere de 2016 a Barcelona. També i a través d'aquesta vinculació va col·laborar en la creació de la primera agència de comunicació catalana amb visió de gènere, La Independent, on continua tenint columna pròpia.

Així mateix és col·laboradora habitual de la també agència de notícies feminista i d'àmbit estatal AMECOPRESS des de fa més de quinze anys. La seua col·laboració amb l'agència de notícies feminista CIMAC de Mèxic ve d'antic, ja que porta col·laborant des de 2005, i ara torna a vincular-se amb aquest país, aquesta vegada a través de la Trobada Feminista impulsada pel CCEMx.