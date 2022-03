Ben allunyada de la imatge de la dona medieval enamorada -midons o senyora del poeta enamorat-, la realitat present al Dietari del capellà d’Alfons el Magnànim, Melcior Miralles ens mostra una sèrie de dones que, en les seues relacions amb els homes, quasi sempre són víctimes d’abusos. Sovint, casos de violència de gènere. Així, trobem casos de dones raptades, segrestades, de vegades amb l’excusa de l’enamorament del raptor. Un, del 1487, contra «dona Castellana, filla de mossén Bernat Johan», la qual va ser raptada pels germans Francesc i Galceran Soler, «ab altres». Per fortuna la cosa va acabar bé, perquè el lloctinent del regne anuncià que «volia fer molt gran escarment» i «la dita Castellana fonch tornada al tercer dia al Real». Un any després, el brodador Joanot, «ab gran art e falses maneres, tragué la filla d’en Bernat Johan, notari, de València, e portà-la a Payporta; e, com la tench alà, volch-la desonrar, e la donzella, ab moltes làgremes, acomanà’s a la senyora na Talada e alguns altres que vengueren als grans crits de la donzella, e lo Johanot los dixs que la volia per muler, de què no curaren ni li ajudaren. Per la qual rahó, la dita senyora na Talada e los altres que s’i trobaren ne foren presos gran temps, e n’agueren grans congoxes e dans de béns e de presones, e al dit Johanot fonch fet procés e bandejat de València». No és l’únic cas on el component sexual es troba present i s’exerceix o es vol exercir per la força.

El 1459, el notari Olzina morí penjat per la cruel mort de la seua dona: «havia degolat sa muller, segons dien molt malament, e féu cruelment que, des que l’ach degolada, hun filet d’ell e de la dita sa muller, que tenia la mamella en la boca, talà la mamella e lexà aquí la criatureta; e la dona era profembra e bona». El 1470, un altre marit també assassinà la seua muller: «li donà tres punalades en los pits, que de continent fonch morta, e per lo matí fonch trobada en la rambla». Tenia per nom «na Prohençala» i Miralles diu que «fonc molt dolguda per totes les gens que la coneixien, per la molta belea e soptil de talar, brodar e cosir e de totes altres coses». En una altra història encara més cruel -si cap- el component sexual es troba en l’incest comés per un pare: fou el 1456 i el «quexaler» Sebastià va ser cremat públicament «perquè s’era jagut ab sa filla».

Per sort, no tots els casos on apareixen dones en aquell text dietarístic són d’aquest estil. Però, qualsevol dels ací reportats ens fa glaçar la sang.