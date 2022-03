L’editorial Sembra publica El blau entre nosaltres de l’escriptora ghanesa Ayesha Harruna Attah amb traducció d’Elisabet Ràfols Sagués i coberta d’Helena Pérez. Ayesha Harruna Attah ofereix una visió colpidora de l’esclavitud per mitjà de les experiències de les protagonistes i explica una història commovedora que flueix entre els esculls perillosos del tràfic d’esclaus, el racisme i el supremacisme per travessar l’enorme pont de mar blava.

La novel·la narra un dels episodis més funestos de la humanitat amb els ulls de dues joves que aprenen a créixer desafiant les pròpies pors.

La casa de les bessones Hassana i Husseina ha quedat en runes després d’una brutal incursió. Les dues germanes són venudes com a esclaves i inicien un trajecte vital que les portarà a recórrer ciutats i cultures desconegudes a banda i banda de l’oceà: l’una, a la Costa d’Or africana, i l’altra, al Brasil. Allà creixeran amb noves famílies, aprendran a alliberar-se dels perills i començaran a conèixer-se de veritat. Connectades, sempre, pels somnis d’aigua que comparteixen.

Ayesa Harruna Attah és una escriptora nascuda a Ghana i que actualment viu a Senegal. Va estudiar al Mount Holyoke College, a la Universitat de Colúmbia i a la Universitat de Nova York i es va llicenciar en Bioquímica, Periodisme i Escriptura Creativa. És autora de les novel·les Harmattan Rain, nominada al Commonwealth Writers Prize, Saturdays Shadows i The Hundred Wells of Salaga, finalista del premi William Saroyanque i traduïda a quatre idiomes.

Ha publicat a The New York Times, New York Times Magazine, Asymptote i a l’antologia d’escriptors del premi Caine.