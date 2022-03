La història de vint casos de xiquets robats que compon ‘Duerma en ti… Maternidades robadas en España (1939-1999)’ arriba al Museu Nacional d’Antropologia. L’espai cultural de Madrid obri al públic aquesta exposició fotogràfica que mostra el resultat d’un projecte d’investigació d’Aránzazu Borrachero Mendívil i Pedro Lange-Churión, produïda pel Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) i exposada en 2019 al Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC).

«L’art i la cultura tenen la capacitat d’oferir una visió diferent de la realitat que ens envolta, de vegades fins i tot projectant llum sobre fets profundament dolorosos. Aquesta exposició és clau per a comprendre la duresa d’una situació que, prolongada en el temps, va afectar moltes famílies. Serveix a més com a homenatge a les seues víctimes, alhora que invita els i les visitants a reflexionar sobre els mateixos fets, les seues conseqüències i el desemparament de les famílies davant del silenci de l’Estat. L’oportuna col·laboració del Museu Nacional d’Antropologia de Madrid permet ampliar l’abast de la investigació i del treball artístic i d’arxiu que sustenten aquesta mostra, i que tant agraïm als seus autors», destaca José Luis Pérez Pont, director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i del CCCC.

El projecte, realitzat a través de la Universitat de San Francisco (Califòrnia) i de la City University of New York (CUNY), pren forma en una publicació i una exposició en què Aránzazu Borrachero Mendívil i Pedro Lange-Churión van treballar amb diverses associacions de víctimes, per a deixar un llegat que permeta avançar en aquesta difícil recerca.

Després de la seua mostra entre març i juny de 2019 a la Sala Contraforts del Centre del Carme de València, un espai destinat a cicles expositius de caràcter social, el públic podrà conéixer aquest treball reeditat al Museu Nacional d’Antropologia de Madrid del 16 de març al 5 de juny.

Entre 1939 i la dècada dels 90, un nombre ingent de bebés acabats de nàixer i de xiquets va desaparéixer de les presons de dones, de les maternitats i dels hospitals públics i privats d’Espanya. ‘Duerma en ti’ –títol inspirat en el poema ‘La madre triste’, de Gabriela Mestral– presenta vint casos de víctimes d’aquestes desaparicions a través de fotografies, testimonis i documents. El projecte, resultat de la col·laboració entre Lange-Churión, Borrachero Mendívil i diversos col·lectius de víctimes, invita el visitant a buscar respostes a aquest crim.

Els seus testimonis dibuixen incessants recerques que xoquen una vegada i una altra amb arxius tancats, amb dades manipulades i amb la renuència dels jutges a investigar. La narració personal de cada cas va acompanyada de la documentació que les mateixes víctimes han compilat amb un enorme esforç econòmic i personal.

En les fotografies, preses per Lange-Churión, les persones retratades apareixen il·luminades segons les pautes del retrat barroc. Els subjectes resplendeixen amb llum pròpia sobre un fons negre i revelen la profunditat psicològica del barroc en la postura, en el gest i, sobretot, en la mirada.

Aquests elements estètics assumeixen un significat al·legòric. El fons fosc des d’on emergeixen les seues figures resplendents els aïlla i els afirma simultàniament. Així és la seua recerca: a pesar de la foscor a què les releguen la societat i Estat, les víctimes d’aquest crim –mares, pares, fills, germanes– resplendeixen en la seua reclamació de justícia. Evitar les seues mirades carregades de dolor i de denúncia és impossible.