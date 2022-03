Penjada de Nova York

El patrimoni arquitectònic de la ciutat de Nova York és mític i el configuren tota una sèrie d’edificis, gratacels en una part important, principalment d’entre la segona meitat del segle XIX i la primera meitat del XX. Aquests monuments requereixen revisions i restauracions periòdiques per a garantir la seua conservació, a una ciutat on la preservació del seu recent llegat històric-artístic, que és símbol de la seua identitat, és prioritària.

A aquesta tasca es va dedicar l’arquitecta valenciana Berta A. de Miguel, que va treballar entre 2011 i 2019 per a Vertical Access, un dels més prestigiosos despatxos d’estudis previs dels Estats Units, amb base a l’Estat de Nova York. Aquesta companyia, que assessora tècnics redactors de projectes de restauració arquitectònica, va ser fundada el 1992 per Kent S. Diebolt davant la necessitat de realitzar inspeccions de gratacels, amb tècnics alpinistes sense bastides per l’elevat cost d’aquests últims elements. Durant aquest període, a un treball que combinava el ràpel, la pressa digital de dades i el processament d’aquestes per a documentar l’estat de conservació d’edificis, De Miguel va arribar a ser directora de la sucursal de Ciutat de Nova York de l’empresa, participant en l’estudi d’emblemàtiques construccions com l’Empire State, la Reserva Federal o el Manhattan Municipal Building.

A més, durant aquesta etapa va realitzar la seua tesi doctoral a la Universitat Politècnica de València, defesa el 2017, dirigida pels professors experts en restauració Camilla Mileto i Fernando Vegas. Aquesta estava centrada, en part, en l’estudi de la conservació de l’obra als Estats Units del constructor valencià Rafael Guastavino Moreno (València, 1842 – Asheville, 1908) i del seu fill menor. La companyia d’aquests va executar les voltes de rajola dels edificis més emblemàtics d’aquell país, construïts entre les últimes dècades del segle XIX i les primeres del XX.

De fet, Berta de Miguel va participar en el premiat documental «El arquitecto de Nueva York» (2016), sobre el llegat constructiu de Guastavino i, a més, és coautora del llibre il·lustrat «Immigrant Architect» (2020), sobre aquest il·lustre tècnic valencià. També ha publicat diversos articles a la prestigiosa revista de restauració arquitectònica «Loggia», sobre la seua tasca professional als Estats Units.

No obstant això, el 2019 va decidir canviar de continent i actualment treballa a la Comissió Europea a Brussel·les, concretament a l’OIB, l’Oficina d’Infraestrures i Logística de la institució. Abans d’emigrar als Estats Units, el 2011, exercia tasques com a cap d’obra d’una empresa de restauració de Castelló, a la qual va dur a terme intervencions a importants monuments valencians com la Col·legiata de Santa Maria de Xàtiva, el Castell de Sagunt o l’Església de Sant Martí de València.

L’admirable trajectòria professional de Berta de Miguel és un exemple a seguir entre les destacades tècniques i tècnics valencians que, desenvolupant la seua professió, afronten molts reptes a les seues carreres com la conciliació familiar, un alt nivell d’exigència i participar a rellevants projectes arquitectònics a tot el món. D’aquesta manera demostren la valuosa formació i capacitat que els nostres tècnics reben, principalment, a les universitats públiques valencianes i la seua capacitat d’internacionalització.